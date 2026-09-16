Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin

Deportivo La Coruna dan Sevilla akan berduel dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Abanca-Riazor. (Sevilla)
JawaPos.com - Deportivo La Coruna dan Sevilla sama-sama mengawali Liga Spanyol 2026/2027 dengan catatan positif sebelum bertemu di Abanca-Riazor, Kamis (17/9) pukul 00.00 WIB.
Deportivo La Coruna belum terkalahkan dalam lima laga dengan koleksi sembilan poin, sedangkan Sevilla mengemas 10 poin dan duduk di posisi kelima berkat tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.
Deportivo La Coruna datang dengan modal konsisten setelah meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam lima pertandingan awal Liga Spanyol musim ini.
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Tim asuhan Antonio Hidalgo tersebut kini menempati posisi keenam klasemen dengan sembilan poin.
Performa Deportivo La Coruna menunjukkan peningkatan dalam tiga pertandingan terakhir setelah meraih tujuh poin.
Mereka sukses mengalahkan Valencia dan Villarreal sebelum bermain imbang melawan Getafe pada pertandingan terakhir.
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Catatan tersebut cukup menggambarkan sulitnya menaklukkan Deportivo La Coruna sejak kompetisi dimulai.
Formasi hasil pertandingan mereka tercatat tiga kali imbang dan dua menang, sekaligus memperlihatkan pertahanan dan permainan yang cukup stabil menghadapi lawan-lawan di awal musim.
Kembalinya Deportivo La Coruna ke kasta tertinggi Spanyol juga menjadi cerita tersendiri.
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Jawa Pos
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