Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Sevilla: Aubameyang Jadi Andalan Tuan Rumah, Tapi Skor Imbang

Deportivo La Coruna dan Sevilla akan berduel dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Abanca-Riazor. (Sevilla)
JawaPos.com - Deportivo La Coruna akan menjamu Sevilla pada jornada keenam La Liga 2026/2027 di Stadion ABANCA-RIAZOR, Kamis (17/9/2026) pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengawali musim dengan catatan positif.
Deportivo menjadi salah satu tim yang belum merasakan kekalahan dalam lima pertandingan pertama. Tim asuhan Antonio Hidalgo mengoleksi sembilan poin dari dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
Sementara itu, Sevilla berada sedikit lebih baik dengan raihan 10 poin. Los Nervionenses mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan yang sudah dimainkan.
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Perbedaan satu poin tersebut membuat duel di Riazor semakin menarik. Deportivo tentu ingin mempertahankan rekor belum terkalahkan, sedangkan Sevilla memiliki peluang untuk membawa pulang poin penuh sekaligus menjaga posisi mereka di papan atas.
Deportivo datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri cukup tinggi. Mereka berhasil mengalahkan Valencia dan Villarreal dalam dua pertandingan sebelumnya sebelum bermain imbang ketika menghadapi Getafe.
Hasil tersebut membuat Deportivo mengumpulkan tujuh poin dari tiga laga terakhir. Performa itu menjadi modal penting sebelum menghadapi Sevilla yang juga memiliki catatan cukup baik sejak awal kompetisi.
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Meski demikian, Deportivo menghadapi persoalan dari sisi waktu pemulihan. Mereka baru menjalani pertandingan melawan Getafe pada Minggu sehingga jeda menuju pertandingan kontra Sevilla cukup singkat.
Kondisi kebugaran pemain bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan jalannya pertandingan. Deportivo perlu menjaga intensitas permainan tanpa menguras tenaga terlalu cepat, terutama karena Sevilla dikenal mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan.
Di sisi lain, Sevilla datang ke Riazor setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia. Juan Iglesias menjadi pencetak gol yang memastikan tiga poin untuk timnya.
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Jawa Pos
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