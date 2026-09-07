Schalke 04 Tahan Bayern Munchen 0-0, Loris Karius Hentikan Rekor 58 Laga

JawaPos.com – Bayern Munchen gagal mencetak gol untuk pertama kalinya dalam 58 pertandingan kompetitif. Itu terjadi setelah Die Roten –julukan Bayern– ditahan Schalke 04 tanpa gol di Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Minggu (6/9) dini hari WIB.

Hasil 0-0 itu sekaligus mengakhiri catatan Bayern yang selalu mencetak gol dalam 58 pertandingan kompetitif. Terakhir kali mereka gagal membobol gawang lawan terjadi saat kalah 0-2 dari Paris Saint-Germain pada perempat final Piala Dunia Antarklub, 5 Juli 2025. Di sisi lain, hasil tersebut menjadi poin pertama bagi Schalke sejak kembali ke Bundesliga musim ini.

Der Trainer Bayern, Vincent Kompany, melakukan sejumlah penyesuaian dalam laga spieltag kedua Bundesliga tersebut.

Di antaranya dengan mengistirahatkan dua penyerang utama, Harry Kane dan Michael Olise. Keduanya mendapat libur lebih panjang setelah Piala Dunia 2026.

“Itu keputusan yang rasional. Mereka kembali sangat, sangat terlambat dari liburan. Pertandingan melawan Osnabruck (di babak pertama Piala DFB, Kamis 3/9) menguras banyak energi,” kata Kompany dikutip dari Bavarian Football Works.

Keputusan tersebut membuat Bayern kesulitan membongkar pertahanan Schalke pada babak pertama. Satu-satunya peluang emas lewat Nathaniel Brown pada menit ke-13 mampu digagalkan oleh kiper Schalke 04, Loris Karius.

Masuknya Kane dan Olise di babak kedua juga tidak mengubah situasi. Peluang Olise pada menit ke-58 kembali digagalkan Karius. Sementara tembakan jarak jauh Kane pada menit ke-87 masih mampu ditepis mantan kiper Liverpool tersebut.

Manuel Neuer menilai tiga penyelamatan Karius menjadi kunci Schalke mengamankan satu poin.

“Dia memang pilihan yang tepat sebagai Player of the Match. Dia menggagalkan tiga peluang besar yang kami miliki. Itu kuncinya,” kata kiper Bayern itu dikutip dari Kicker.