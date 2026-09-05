Prediksi Skor Schalke 04 vs Bayern Munich di Liga Jerman: Kans Die Roten Jungkalkan Tuan Rumah

Prediksi skor Schalke 04 vs Bayern Munich di Liga Jerman 2026 diprediksi Bayern juara. Simak kondisi pemain dan peluang kemenangan Die Roten. Bayern Munich diprediksi mampu mengalahkan Schalke 04 pada laga Bundesliga di Veltins-Arena. (Bayern Munich)
JawaPos.com — Schalke 04 menghadapi Bayern Munich di Veltins-Arena pada Sabtu (5/9/2026) pukul 23.30 WIB dalam pekan kedua Bundesliga 2026/2027, dengan Die Knappen berupaya meraih hasil positif pada laga kandang pertama mereka sejak 2023.
Namun, Bayern Munich datang sebagai juara bertahan dengan modal kemenangan 5-1 atas Stuttgart dan rekor 12 kemenangan beruntun dalam pertemuan melawan Schalke.
Schalke 04 berpeluang memberikan perlawanan, tetapi Bayern Munich tetap menjadi favorit kuat untuk membawa pulang tiga poin dari Veltins-Arena.
Tim asuhan Miron Muslic itu memang memiliki dukungan penuh suporter di kandang, tetapi performa pada laga pembuka menunjukkan masih ada celah besar yang bisa dimanfaatkan sang juara bertahan.
Schalke 04 mengawali kompetisi dengan kekalahan telak 0-3 dari Augsburg pada Minggu lalu, hasil yang membuat pesta promosi mereka langsung mendapat ujian berat.
Situasi semakin sulit setelah Ron Schallenberg menerima kartu merah sekitar menit ke-60 ketika Schalke 04 masih tertinggal 0-1.
Meski kalah, Schalke 04 sebenarnya mampu menciptakan 2,10 expected goals pada pertandingan tersebut.
Angka itu menjadi sinyal positif bagi lini depan Die Knappen, terutama jika mereka mampu mempertahankan 11 pemain di lapangan dan lebih lama menguasai bola saat menghadapi Bayern Munich.
Laga di Veltins-Arena juga menjadi faktor penting bagi Schalke 04 karena ini merupakan pertandingan kandang Bundesliga pertama mereka sejak 2023.
Atmosfer suporter diperkirakan membuat tuan rumah tampil lebih agresif, meski Bayern Munich memiliki pengalaman dan kualitas skuad yang jauh lebih tinggi.
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