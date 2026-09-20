Prediksi Skor Juventus vs Atalanta BC di Liga Italia: Si Nyonya Tua Diprediksi Menang Tipis di Turin

Juventus menjamu Atalanta BC di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Italia. (Juventus)
JawaPos.com — Juventus mengincar kemenangan tipis saat menjamu Atalanta BC pada pekan kelima Serie A di Allianz Stadium, Turin, Minggu (20/9/2026) pukul 23.00 WIB, setelah bangkit dengan kemenangan 5-0 di Europa League.
Laga ini penting bagi Juventus untuk memulihkan momentum sebelum jeda internasional, sementara Atalanta BC datang dengan dua kekalahan beruntun.
Juventus memasuki pertandingan dengan modal performa yang naik-turun di Serie A, setelah meraih kemenangan atas Frosinone dan Parma, bermain imbang melawan AC Milan, lalu kalah 3-2 dari Sassuolo.
Kekalahan di Reggio Emilia terasa menyakitkan karena Juventus dua kali mampu mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya kebobolan lewat serangan balik.
Gol kemenangan Sassuolo bahkan dicetak Vasilije Adzic, pemain muda yang sedang dipinjamkan Juventus.
Situasi tersebut menambah tekanan kepada Luciano Spalletti, tetapi Juventus langsung mendapatkan respons positif ketika tampil di Europa League dan menang telak 5-0 atas NEC Nijmegen.
Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani sama-sama mencetak gol dalam kemenangan tersebut.
Performa dua penyerang yang sebelumnya mendapat sorotan itu menjadi modal penting bagi Juventus untuk menghadapi Atalanta BC di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.
Juventus juga punya catatan kandang yang cukup kuat dengan hanya sekali kalah dalam 10 pertandingan terakhir di Allianz Stadium.
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