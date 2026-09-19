Hasil Lengkap Liga Europa: Juventus Pesta 5-0, Crystal Palace dan Besiktas Menang Telak

JawaPos.com - Juventus mengawali perjalanan di Liga Europa 2026/2027 dengan kemenangan telak. Bianconeri menghancurkan NEC Nijmegen dengan skor 5-0, sekaligus langsung memimpin klasemen sementara.

Pada pertandingan yang berlangsung Kamis (18/9) malam hingga Jumat (19/9) dini hari WIB, Juventus tampil dominan sejak awal. Nico Gonzalez membuka keunggulan pada menit ke-9.

Alajbegovic kemudian menggandakan keunggulan Juventus pada menit ke-24. Sebelum turun minum, Juventus kembali mencetak gol melalui penalti Woltemade pada menit ke-35.

Dominasi Juventus berlanjut pada babak kedua. Celik memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-75, sebelum Kolo Muani melengkapi pesta gol lima menit berselang.

Kemenangan tersebut membuat Juventus berada di puncak klasemen sementara dengan tiga poin dan selisih gol plus lima.

Hasil besar juga diraih Crystal Palace. Klub Inggris tersebut menang 4-0 atas Lech Poznan. Pino membawa Palace unggul pada menit ke-10, sebelum Richards menggandakan keunggulan pada menit ke-27.

Larsen kemudian mencetak gol melalui penalti pada menit ke-34. Nketiah melengkapi kemenangan Palace lewat gol pada menit ke-89.

Lech Poznan harus bermain dengan 10 orang setelah Murawski menerima kartu merah pada menit ke-87.

Besiktas juga tampil meyakinkan setelah menghajar Olympique de Marseille 4-1. Fakili membuka keunggulan pada menit ke-15, tetapi Marseille sempat menyamakan skor melalui Abdallah pada menit ke-29.