Juventus Tampil Dominan dan Tekuk NEC Nijmegen 5-0 pada Pertandingan Pembuka Europa League

JawaPos.com – Juventus mengawali kampanye Liga Europa dengan kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen pada pertandingan pembuka fase liga.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum’at (18/9), Juventus langsung membuka keunggulan pada menit kesembilan melalui Nico Gonzalez setelah memanfaatkan kesalahan kiper NEC, Nikolas Polster.

Kerim Alajbegovic kemudian menggandakan keunggulan melalui tembakan dari luar kotak penalti sebelum Nick Woltemade mencetak gol ketiga lewat eksekusi penalti pada menit ke-35.

Juventus tetap mengendalikan permainan setelah turun minum dan membuat NEC kesulitan mengembangkan serangan.

Zeki Celik menambah keunggulan Juventus pada menit ke-75 setelah menyelesaikan umpan silang mendatar Randal Kolo Muani dari jarak dekat.

Kolo Muani kemudian melengkapi kemenangan Juventus dengan mencetak gol kelima yang sekaligus menjadi gol pertamanya pada musim ini.

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan Juventus yang belum terkalahkan di kandang dalam Liga Europa sejak 1999.

Hasil ini juga membuat Juventus telah meraih 11 kemenangan dari 14 pertandingan kandang menghadapi klub asal Belanda.