Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 02.52 WIB

Juventus Tampil Dominan dan Tekuk NEC Nijmegen 5-0 pada Pertandingan Pembuka Europa League

Juventus tampil dominan atas NEC Nijmegen pada pertandingan pembuka Europa League (Flashscore) - Image

Juventus tampil dominan atas NEC Nijmegen pada pertandingan pembuka Europa League (Flashscore)

JawaPos.com – Juventus mengawali kampanye Liga Europa dengan kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen pada pertandingan pembuka fase liga.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum’at (18/9), Juventus langsung membuka keunggulan pada menit kesembilan melalui Nico Gonzalez setelah memanfaatkan kesalahan kiper NEC, Nikolas Polster.

Kerim Alajbegovic kemudian menggandakan keunggulan melalui tembakan dari luar kotak penalti sebelum Nick Woltemade mencetak gol ketiga lewat eksekusi penalti pada menit ke-35.

Juventus tetap mengendalikan permainan setelah turun minum dan membuat NEC kesulitan mengembangkan serangan.

Zeki Celik menambah keunggulan Juventus pada menit ke-75 setelah menyelesaikan umpan silang mendatar Randal Kolo Muani dari jarak dekat.

Kolo Muani kemudian melengkapi kemenangan Juventus dengan mencetak gol kelima yang sekaligus menjadi gol pertamanya pada musim ini.

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan Juventus yang belum terkalahkan di kandang dalam Liga Europa sejak 1999.

Hasil ini juga membuat Juventus telah meraih 11 kemenangan dari 14 pertandingan kandang menghadapi klub asal Belanda.

Sementara itu, NEC Nijmegen masih belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi setelah kembali menelan kekalahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fakta Unik Unai Emery: Selalu Juara Europa League dengan Tim Bernama Aston Villa - Image
Sepak Bola Dunia

Fakta Unik Unai Emery: Selalu Juara Europa League dengan Tim Bernama Aston Villa

Jumat, 22 Mei 2026 | 18.48 WIB

Noni Madueke Berpotensi Dipinjamkan Arsenal ke Atletico Madrid atau Juventus - Image
Sepak Bola Dunia

Noni Madueke Berpotensi Dipinjamkan Arsenal ke Atletico Madrid atau Juventus

Jumat, 18 September 2026 | 01.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs NEC: Sama-Sama Terluka, Siapa Bangkit? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs NEC: Sama-Sama Terluka, Siapa Bangkit?

Kamis, 17 September 2026 | 17.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore