Kerim Alajbegovic Cetak Gol Debut untuk Juventus Saat Bungkam NEC Nijmegen

JawaPos.com - Juventus berhasil membungkam NEC Nijmegen di pertandingan pertama Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 5-0 tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Jumat (18/9).

Kerim Alajbegovic menyumbangkan satu gol dari lima gol yang dicetak Juventus pada menit ke-24. Gol tersebut membuat dirinya senang karena merupakan gol pertamanya sebagai pemain baru.

Pemain timnas Bosnia-Herzegovina tersebut juga senang Juventus bisa mencetak banyak gol. Menurut Kerim Alajbegovic, hal tersebut membuat timnya makin percaya diri.

"Saya sangat senang dengan penampilan saya dan penampilan tim. Kami mencetak banyak gol, yang juga bagus untuk kepercayaan diri kami. Dan ya, saya sangat senang mencetak gol pertama saya untuk Juventus. Saya ingin terus seperti ini dan membantu tim. Sekarang kami ingin fokus pada hari Minggu dan memenangkan pertandingan itu juga," kata Kerim Alajbegovic yang dikutip laman resmi Juventus, Jumat (18/9).

Meski menang dengan skor telak, Alajbegovic menilai NEC Nijmegen bermain sangat baik. Tim tamu dianggap memiliki pressing yang sangat baik selama pertandingan.

"Saya pikir N.E.C. bermain Sangat bagus dalam situasi satu lawan satu di seluruh lapangan, jadi Anda harus menemukan solusi. Anda perlu mengalahkan lawan Anda, baik dengan umpan atau dengan menggiring bola. Mereka melakukan pressing dengan sangat baik dan selalu berusaha mengikuti saya, tetapi saya pikir kami mengatasinya dengan baik dan menemukan solusi yang bagus. Kami senang dengan cara kami menangani tekanan mereka," jelas Kerim Alajbegovic.

Pemain 18 tahun tersebut mengatakan bahwa Juventus bertekad untuk terus meraih kemenangan. Ditambah lagi, kemenangan melawan NEC Nijmegen membuat La Vecchia Signora makin percaya diri.