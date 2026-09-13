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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 19.10 WIB

Prediksi Skor Como vs Parma di Liga Italia: Lariani Siap Hancurkan Perlawanan Tim Tamu

Como mengincar kemenangan saat menjamu Parma di Stadio Sinigaglia pada lanjutan Liga Italia. (Como)

 

JawaPos.com — Como diprediksi mampu mengalahkan Parma pada lanjutan Liga Italia di Stadio Sinigaglia, Senin (14/9/2026) pukul 23.30 WIB, setelah tampil impresif dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions.

Performa tersebut memperpanjang catatan tak terkalahkan Como menjadi sembilan pertandingan, sedangkan Parma baru mengoleksi satu poin dari tiga laga Serie A.

Como Datang dengan Modal Kemenangan Besar

Como memasuki pertandingan melawan Parma dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig pada debut mereka di fase liga Liga Champions.

Hasil tersebut terasa spesial karena Como belum lama meninggalkan kasta keempat sepak bola Italia sebelum akhirnya mampu tampil di panggung Eropa.

Kemenangan atas Leipzig juga menjadi pertandingan kandang kompetitif pertama Como di Serie A musim ini setelah Stadio Sinigaglia menjalani peningkatan fasilitas agar memenuhi regulasi UEFA.

Sebelumnya, tiga pertandingan Serie A pertama mereka dimainkan sebagai laga tandang sehingga kembalinya Como ke stadion sendiri langsung dirayakan dengan pesta lima gol.

Di bawah arahan Cesc Fabregas, Como menunjukkan permainan dominan sekaligus berani menghadapi lawan dengan reputasi lebih besar.

Fabregas tetap meminta anak asuhnya menjaga ketenangan karena jadwal padat dua pertandingan dalam sepekan bakal menjadi tantangan baru bagi skuad muda mereka.

Secara performa, Como juga sedang sulit dihentikan.

Mereka membuka Serie A dengan hasil imbang melawan Udinese sebelum mengalahkan Napoli dan Genoa secara beruntun, sementara seluruh kompetisi memperlihatkan catatan empat pertandingan terakhir berupa satu hasil imbang dan tiga kemenangan.

Parma Masih Kesulitan Menemukan Ketajaman

Berbanding terbalik dengan Como, Parma masih mencari konsistensi setelah hanya mendapatkan satu poin dari tiga pertandingan Serie A musim ini.

Editor: Edi Yulianto
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