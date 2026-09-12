Presiden Como Mirwan Suwarso Berikan Tiket Liga Champions Miliknya kepada Fans Lanjut Usia

ig @msuwarso
JawaPos.com - Debut di Liga Champions seharusnya menjadi momen yang dinikmati oleh seluruh elemen klub. Namun, ketika tiket pertandingan bersejarah itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan suporter, Presiden Como, Mirwan Suwarso, memilih mengambil langkah yang cukup menyentuh.
Melansir BBC Sport, Suwarso bersama sejumlah direktur Como rela melepaskan tiket milik mereka agar para pendukung lanjut usia bisa menyaksikan langsung pertandingan perdana klub di kompetisi elite Eropa.
Como akan menjamu RB Leipzig pada Kamis pukul 20.00 BST. Pertandingan tersebut menjadi debut Como di kompetisi kontinental setelah klub asal Italia itu mencatat sejarah dengan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 119 tahun.
Tiket Debut Como Jadi Rebutan
Como memastikan tiket ke Liga Champions setelah finis di posisi keempat Serie A musim lalu. Pencapaian tersebut menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah klub yang kini ditangani mantan gelandang Arsenal, Chelsea, dan Barcelona, Cesc Fabregas.
Antusiasme suporter pun langsung melonjak. Sayangnya, kapasitas stadion kandang Como, Stadio Giuseppe Sinigaglia, tidak mampu menampung seluruh permintaan.
Stadion yang berada di tepi Danau Como tersebut memiliki kapasitas sekitar 12.000 penonton. Namun, jumlah itu harus berkurang sekitar 1.000 kursi karena persyaratan penyiaran dan operasional UEFA.
Ketika tiket akhirnya terjual habis, Suwarso memutuskan bahwa kursi miliknya tidak harus digunakan oleh dirinya sendiri.
Melalui unggahan di Instagram, pengusaha asal Indonesia itu mengumumkan bahwa dirinya bersama beberapa eksekutif klub akan menyerahkan tiket mereka kepada pendukung yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Como.
“Dengan kapasitas yang berkurang dan jumlah tiket yang terbatas, sayangnya kami tidak dapat mengakomodasi semua orang yang ingin hadir,” tulis Suwarso.
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