Prediksi Skor Persita Tangerang vs PSM Makassar: Jaga Momentum, Pendekatan Hati-Hati

Prediksi skor Persita Tangerang vs PSM Makassar di Super League 2026/2027. Simak modal kedua tim dan perkiraan hasil laga. (Dok. Persita)
JawaPos.com - Persita Tangerang akan menghadapi PSM Makassar pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB. Laga ini berpotensi berlangsung ketat karena kedua tim datang dengan kondisi berbeda.
Persita membawa modal kemenangan dramatis 3-2 atas Java United pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat tim asuhan Carlos Pena mengoleksi empat poin dari dua laga dan berada di peringkat keenam klasemen sementara.
Sebaliknya, PSM Makassar masih mencari kemenangan perdana musim ini. Juku Eja mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung sebelum bermain imbang 3-3 melawan Arema FC.
Meski demikian, Pena tidak ingin Persita terlena dengan hasil positif pada pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Brasil tersebut menilai PSM tetap memiliki kualitas dan mampu memainkan sepak bola yang bagus.
"Kami ingin menjaga momentum. Menurut saya pertandingan terakhir memberikan suntikan kepercayaan diri yang bagus untuk kami, tapi hanya sebatas itu," kata Pena, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (19/9).
Pena juga mengingatkan anak asuhnya bahwa kemenangan atas Java United hanya memberikan tambahan tiga poin. Persita harus kembali bekerja keras menghadapi pertandingan yang berbeda melawan PSM.
"Itu cuma tiga poin dan besok akan menjadi pertandingan yang benar-benar berbeda," ujar mantan pelatih Persija Jakarta tersebut.
PSM diperkirakan tampil lebih agresif karena membutuhkan kemenangan pertama. Dua pertandingan awal menghasilkan total enam gol, menunjukkan bahwa pertandingan yang melibatkan tim asuhan Juku Eja cukup terbuka.
Persita juga memiliki kepercayaan diri setelah mencetak tiga gol pada laga terakhir. Namun, bermain di kandang PSM membuat Persita diprediksi tidak akan mudah mengembangkan permainan.
Dengan kondisi kedua tim tersebut, pertandingan diperkirakan berjalan sengit. Persita memiliki momentum positif, sedangkan PSM membawa motivasi besar untuk meraih kemenangan perdana.
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Jawa Pos
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