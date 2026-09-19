Kontroversi Apparel United 93, Oxford United Minta Maaf dan Tarik Produk dari Pasaran

Oxford United minta maaf usai rilis apparel bertuliskan United 93. (Oxford United)
JawaPos.com - Oxford United menyampaikan permintaan maaf setelah meluncurkan koleksi pakaian bergaya Amerika Serikat dengan tulisan United 93 di bagian belakang.
Produk itu dirilis menjelang peringatan 25 tahun tragedi 11 September 2001 atau 9/11.
Klub yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris itu mengakui koleksi Campus Collection diluncurkan tanpa memahami konteks sejarah dan asosiasi yang melekat pada diksi United 93.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Persija vs Java United: Adu Tajam Alexander Jeremejeff dan David da Silva
Oxford United kemudian menarik seluruh koleksi dari penjualan dan menyatakan akan mengevaluasi proses persetujuan produk di internal klub.
Koleksi itu menuai sorotan karena memiliki kemiripan dengan nama penerbangan United Airlines Flight 93 yang menjadi bagian dari tragedi serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.
“Oxford United ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas peluncuran Campus Collection baru-baru ini. Rangkaian produk itu dirilis tanpa memahami konteks sejarah dan asosiasinya" papar pernyataan klub.
"Produk itu seharusnya tidak pernah sampai ke tahap penjualan dan kami bertanggung jawab penuh karena tidak melakukan uji tuntas dengan benar,” tulis klub dalam pernyataan resminya pada Jumat (18/9).
Oxford United menegaskan koleksi itu telah dihapus dari penjualan dengan segera.
Klub juga melakukan peninjauan terhadap prosedur persetujuan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022