Kontroversi Apparel United 93, Oxford United Minta Maaf dan Tarik Produk dari Pasaran

JawaPos.com - Oxford United menyampaikan permintaan maaf setelah meluncurkan koleksi pakaian bergaya Amerika Serikat dengan tulisan United 93 di bagian belakang.

Produk itu dirilis menjelang peringatan 25 tahun tragedi 11 September 2001 atau 9/11.

Klub yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris itu mengakui koleksi Campus Collection diluncurkan tanpa memahami konteks sejarah dan asosiasi yang melekat pada diksi United 93.

Oxford United kemudian menarik seluruh koleksi dari penjualan dan menyatakan akan mengevaluasi proses persetujuan produk di internal klub.

Koleksi itu menuai sorotan karena memiliki kemiripan dengan nama penerbangan United Airlines Flight 93 yang menjadi bagian dari tragedi serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.

“Oxford United ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas peluncuran Campus Collection baru-baru ini. Rangkaian produk itu dirilis tanpa memahami konteks sejarah dan asosiasinya" papar pernyataan klub.

"Produk itu seharusnya tidak pernah sampai ke tahap penjualan dan kami bertanggung jawab penuh karena tidak melakukan uji tuntas dengan benar,” tulis klub dalam pernyataan resminya pada Jumat (18/9).

Oxford United menegaskan koleksi itu telah dihapus dari penjualan dengan segera.