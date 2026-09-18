Prediksi Skor Newcastle United vs Hull City di Liga Inggris: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang

Newcastle United menghadapi Hull City dalam duel Liga Inggris di St James’ Park. (Newcastle)
JawaPos.com - Newcastle United menjamu Hull City di St James’ Park pada Sabtu (19/9) pukul 21.00 WIB dalam lanjutan Liga Inggris dengan misi berbeda.
Namun, meraka sama-sama membawa modal penting dari empat pertandingan awal.
Newcastle United ingin bangkit setelah kalah 1-4 dari Leeds United, sementara Hull City datang sebagai tim promosi yang belum terkalahkan dan mengoleksi delapan poin.
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Newcastle United mengawali musim dengan catatan cukup solid sebelum takluk telak di markas Leeds United pada Senin lalu.
Kekalahan 1-4 tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian lima pertandingan tanpa kekalahan Newcastle United di semua kompetisi.
Hasil itu menjadi pukulan bagi skuad asuhan Matthias Jaissle.
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Sebelumnya, Newcastle United mencatat dua kemenangan dan dua hasil imbang di Liga Inggris.
Sedangkan satu kekalahan membuat posisi mereka perlu kembali diperbaiki pada laga kandang menghadapi Hull City.
Pertemuan kedua tim kali ini juga menjadi yang pertama sejak November 2016.
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