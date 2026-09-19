Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: Sengit Berpotensi Imbang

JawaPos.com – Tottenham Hotspur akan menjamu Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Tottenham Hotspur Stadium, London, Sabtu (19/9) pukul 19.30 WIB. Partai ini mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang terluka.

Baik Tottenham maupun Aston Villa sama-sama menghuni papan bawah klasemen sementara Liga Inggris. Hal ini menjadi anomali bagi sepak bola Inggris, mengingat kedua tim tersebut merupakan kontestan yang dinilai seharusnya tidak berada di posisi buruk.

Tottenham merupakan tim besar yang dari musim ke musim kerap meramaikan papan atas, sedangkan Aston Villa adalah tim yang musim lalu finis di peringkat empat klasemen. Namun justru musim ini, Tottenham dan Aston Villa menjadi salah dua tim yang belum memperoleh kemenangan di Liga Inggris.

Bahkan, tuan rumah merupakan tim yang musim ini sama sekali belum mencetak gol. Kendati demikian, kondisi tim tamu tampak lebih baik.

Aston Villa baru saja mengakhiri puasa gol di laga kontra Nottingham Forest pada pekan sebelumnya, meski akhirnya tetap kalah dengan skor 1-2. Selain itu, hasil di Piala Liga Inggris juga menjadi modal tersendiri bagi tim besutan Unai Emery.

Tottenham dan Aston Villa memiliki perbedaan nasib di kompetisi berformat turnamen tersebut. Kubu The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- harus takluk 1-3 dari Liverpool pada tengah pekan, Rabu (16/9).

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Kekalahan tersebut tentu akan semakin memperburuk kondisi kepercayaan diri Connor Gallagher dan kolega. Sementara Aston Villa, yang lebih diuntungkan dalam drawing, menang 3-1 atas Coventry City pada Kamis (17/9).

Terlebih lagi, tim asuhan Roberto De Zerbi juga masih menghadapi persoalan klasik mereka, yakni badai cedera. Kali ini, Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert dan Mykhaylo Mudryk harus absen cukup lama karena cedera masing-masing.