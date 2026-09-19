Jurgen Klopp Panggil 44 Pemain, Awali Era di Timnas Jerman

Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk mengawali era barunya bersama timnas Jerman. Sebanyak 16 pemain berstatus tanpa caps. (Bein Sports)
JawaPos.com - Pengumuan skuad timnas Jerman di awal kepelatihan Jurgen Klopp menuai sorotan.
Klopp memanggil hingga 44 pemain yang akan menandai eranya bersama Die Mannschaft –sebutan timnas Jerman. Laga debut Klopp adalah menghadapi Belanda di UEFA Nations League pekan depan (25/9).
Klopp memiliki alasan memanggil skuad jumbo. Selain ingin mengamati lebih banyak potensi pemain, mantan pelatih Liverpool FC dan Borussia Dortmund tersebut juga mempersiapkan skuad untuk tiga laga setelah lawan Belanda.
Masing-masing menghadapi Yunani (28/9 dan 5/10) serta kontra Serbia (2/10). Semuanya juga di Nations League.
”Aku selalu tertarik dengan para pemain debutan,” kata Klopp yang memanggil 16 pemain tanpa caps seperti dilansir dari laman resmi DFB (Federasi Sepak Bola Jerman).
Salah satunya Younes Ebnoutalib, striker Eintracht Frankfurt, yang ada dalam daftar puncak Torjagerkanone (top scorer) di Bundesliga dengan torehan 3 gol dalam tiga laga.
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