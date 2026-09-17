Toni Kroos Kritik Pemain Timnas Jerman yang Dinilai Mengecewakan dan Tidak Sesuai Ekspektasi

Toni Kroos (Bein Sports)
JawaPos.com – Toni Kroos mengkritik performa sejumlah pemain Jerman yang dinilainya gagal memenuhi ekspektasi pada Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Dalam podcast Einfach Mal Luppen yang dibawakan bersama saudaranya, Felix, mantan gelandang Real Madrid itu secara langsung menyebut Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, dan Jamal Musiala.
Kroos menilai ketiga pemain tersebut tidak mampu menunjukkan performa maksimal selama turnamen meskipun memiliki ekspektasi tinggi dari publik dan tim nasional Jerman.
Pernyataan Kroos sempat mengejutkan Felix karena awalnya ia tidak yakin apakah sang kakak sedang membicarakan ketidakhadiran ketiga pemain atau mengkritik penampilan mereka.
Kroos kemudian menegaskan bahwa Pavlovic, Wirtz, dan Musiala merupakan tiga pemain yang menurutnya tidak tampil maksimal bersama Jerman di Piala Dunia tersebut.
Kritik tersebut disampaikan ketika tim nasional Jerman sedang memasuki periode perubahan setelah hasil mengecewakan pada turnamen sebelumnya.
Selain memberikan kritik, Kroos juga mengungkapkan tiga pemain muda yang ingin dilihatnya memperkuat tim nasional Jerman berikutnya, yaitu Tom Bischof, Lennart Karl, dan Saïd El Mala.
Bischof dan Karl saat ini merupakan pemain Bayern Munich, sedangkan El Mala memperkuat Cologne, sehingga ketiganya dipandang sebagai opsi pemain muda untuk regenerasi skuad Jerman.
Perhatian terhadap pernyataan Kroos semakin besar karena Jürgen Klopp akan memulai tugasnya sebagai pelatih kepala Jerman dan menghadapi tantangan untuk membangun kembali tim setelah kegagalan di Piala Dunia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022