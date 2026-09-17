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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 04.18 WIB

Toni Kroos Kritik Pemain Timnas Jerman yang Dinilai Mengecewakan dan Tidak Sesuai Ekspektasi

Toni Kroos (Bein Sports) - Image

Toni Kroos (Bein Sports)

JawaPos.com – Toni Kroos mengkritik performa sejumlah pemain Jerman yang dinilainya gagal memenuhi ekspektasi pada Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Dalam podcast Einfach Mal Luppen yang dibawakan bersama saudaranya, Felix, mantan gelandang Real Madrid itu secara langsung menyebut Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, dan Jamal Musiala.

Kroos menilai ketiga pemain tersebut tidak mampu menunjukkan performa maksimal selama turnamen meskipun memiliki ekspektasi tinggi dari publik dan tim nasional Jerman.

Pernyataan Kroos sempat mengejutkan Felix karena awalnya ia tidak yakin apakah sang kakak sedang membicarakan ketidakhadiran ketiga pemain atau mengkritik penampilan mereka.

Kroos kemudian menegaskan bahwa Pavlovic, Wirtz, dan Musiala merupakan tiga pemain yang menurutnya tidak tampil maksimal bersama Jerman di Piala Dunia tersebut.

Kritik tersebut disampaikan ketika tim nasional Jerman sedang memasuki periode perubahan setelah hasil mengecewakan pada turnamen sebelumnya.

Selain memberikan kritik, Kroos juga mengungkapkan tiga pemain muda yang ingin dilihatnya memperkuat tim nasional Jerman berikutnya, yaitu Tom Bischof, Lennart Karl, dan Saïd El Mala.

Bischof dan Karl saat ini merupakan pemain Bayern Munich, sedangkan El Mala memperkuat Cologne, sehingga ketiganya dipandang sebagai opsi pemain muda untuk regenerasi skuad Jerman.

Perhatian terhadap pernyataan Kroos semakin besar karena Jürgen Klopp akan memulai tugasnya sebagai pelatih kepala Jerman dan menghadapi tantangan untuk membangun kembali tim setelah kegagalan di Piala Dunia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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