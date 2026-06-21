4 Ketangguhan Jerman Mengantar Die Mannschaft Lolos Babak 32 Besar Usai Taklukkan Pantai Gading

Tim Nasional Jerman (Instagram @germanfootball_dfb)
JawaPos.com - Jerman menunjukkan karakter kuat sebagai salah satu tim elite dunia setelah berhasil bangkit dari tekanan dan mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1.
Kemenangan ini memastikan langkah Jerman menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 sekaligus memperlihatkan 4 ketangguhan yang menjadi pembeda dalam pertandingan penuh tantangan, seperti dilansir dari laman The Athletic pada Minggu (21/6).
1. Mental Juara Membawa Jerman Bangkit dari Ketertinggalan
Jerman membuktikan mental juaranya setelah sempat tertinggal 0-1 melalui gol Franck Kessie yang membuat mereka berada dalam tekanan besar. Tim asuhan Julian Nagelsmann tidak menyerah dan terus mencari celah hingga akhirnya mampu membalikkan keadaan melalui dua gol Deniz Undav pada babak kedua. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa Jerman tetap memiliki daya juang tinggi meskipun tampil tidak meyakinkan sepanjang pertandingan.
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2. Kejeniusan Pergantian Pemain Mengubah Jalannya Pertandingan
Julian Nagelsmann menunjukkan keputusan tepat dengan memasukkan Deniz Undav dan Nadiem Amiri pada babak kedua untuk meningkatkan daya serang Jerman. Kehadiran Undav memberikan ancaman lebih besar di lini depan karena Jerman akhirnya memiliki pemain yang mampu menjadi target di dalam kotak penalti. Strategi tersebut langsung membuahkan hasil ketika kombinasi Amiri dan Undav menghasilkan gol penyama kedudukan.
3. Ketajaman Deniz Undav Menjadi Senjata Utama Jerman
Deniz Undav tampil sebagai pahlawan setelah mencetak dua gol penting yang memastikan kemenangan Jerman atas Pantai I Gading. Striker Stuttgart tersebut menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang efektif dengan memanfaatkan peluang secara maksimal. Performa impresif Undav membuktikan bahwa Jerman memiliki pemain pengganti berkualitas yang mampu mengubah situasi sulit menjadi kemenangan.
4. Kemampuan Bertahan dalam Tekanan Mengamankan Tiket Babak Gugur
Meskipun masih memiliki kelemahan di sektor pertahanan, Jerman mampu bertahan dari tekanan Pantai Gading pada fase akhir pertandingan. Tim lawan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui serangan balik cepat, tetapi Jerman tetap menjaga keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Hasil tersebut memastikan Jerman lolos ke babak 32 besar sekaligus menjaga reputasi mereka sebagai tim yang sulit dikalahkan di turnamen besar.
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