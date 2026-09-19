Skuad Singapura 23 Pemain Tanpa Ikhsan Fandi, Siap Gebuk Indonesia

Penyerang timnas Singapura Ilhan Fandi. (Ilhan Fandi)
JawaPos.com - Timnas Singapura telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.
Skuad besutan Gavin Lee itu dipersiapkan untuk menjalani turnamen yang berlangsung pada 21 September hingga 5 Oktober 2026.
Dari 23 nama yang dipanggil, tak ada sosok Ikhsan Fandi. Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari klub-klub Singapura.
Lion City Sailors menjadi penyumbang pemain terbanyak, sementara sejumlah nama lainnya memperkuat Tampines Rovers, Young Lions, Hougang United, hingga klub luar negeri.
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Di posisi penjaga gawang, Singapura membawa Izwan Mahbud dari Young Lions, Syazwan Buhari yang memperkuat Tampines Rovers, serta Ridhuan Barudin dari Hougang United.
Sementara itu, sektor pertahanan dihuni sejumlah pemain berpengalaman. Ada Irfan Najeeb, Ryhan Stewart, Nur Adam Abdullah, Raoul Suhaimi, Hariss Harun, Lionel Tan, Jacob Mahler, dan Safuwan Baharudin.
Hariss Harun dan Safuwan Baharudin menjadi dua pemain yang memiliki pengalaman panjang di level internasional. Safuwan sendiri saat ini bermain untuk klub Malaysia, Selangor.
Lini tengah Singapura juga diisi sejumlah pemain yang cukup familiar di sepak bola Asia Tenggara. Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Farhan Zulkifli, Glenn Kweh, dan Hami Syahin menjadi bagian dari skuad Gavin Lee.
Selain itu, ada Shah Shahiran dan Faris Ramli dari Tampines Rovers. Harhys Stewart yang bermain untuk Singha Chiangrai di Thailand juga masuk dalam daftar. Dua pemain lainnya adalah Haziq Kamarudin dari FC Jurong dan Joel Chew dari Young Lions.
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Jawa Pos
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