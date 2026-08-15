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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14.51 WIB

Prediksi Susunan Pemain Singapura vs Thailand di Piala AFF 2026: Ilhan Fandi Diandalkan

Prediksi susunan pemain Singapura vs Thailand di semifinal ASEAN Championship 2026. Ilhan Fandi termotivasi membawa Singapura menang. (Dok. Ilhan) - Image

Prediksi susunan pemain Singapura vs Thailand di semifinal ASEAN Championship 2026. Ilhan Fandi termotivasi membawa Singapura menang. (Dok. Ilhan)

JawaPos.com - Prediksi susunan pemain Singapura vs Thailand menjadi perhatian menjelang semifinal leg pertama ASEAN Championship 2026 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Sabtu (15/8) pukul 20.00 WIB. Penyerang Singapura Ilhan Fandi membawa motivasi besar untuk membantu timnya meraih kemenangan.

Singapura akan menghadapi lawan yang selama beberapa pertemuan terakhir sulit mereka kalahkan. Situasi tersebut membuat Ilhan Fandi meminta rekan-rekannya tetap percaya diri setelah melewati fase grup dengan hasil positif.

"Kami belum mencapai apa pun; para pemain masih haus akan kemenangan dan selalu termotivasi untuk berbuat lebih banyak lagi," kata Ilhan Fandi saat jumpa pers yang dikutip laman resmi FAS, Jumat (14/8).

Penyerang 23 tahun itu menilai keyakinan terhadap kemampuan sendiri menjadi modal penting Singapura saat menghadapi Thailand. Ia ingin timnya terus menjaga momentum dan tidak berhenti berkembang.

"Kita harus percaya pada diri sendiri, yang telah kita lakukan sejauh ini, dan kita akan terus percaya pada diri sendiri dan mengajak orang lain untuk percaya pada kita juga. Semua orang menuju ke arah yang benar, dan kita tidak akan berhenti," ujar Ilhan Fandi.

Ilhan sebelumnya juga menjadi salah satu pemain penting Singapura di fase grup ASEAN Championship 2026. Ia mencetak gol kemenangan pada menit akhir ketika Singapura mengalahkan Kamboja 2-1, kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Singapura menang 2-0 atas Timor-Leste.

Dukungan suporter di Stadion Jalan Besar turut menjadi sumber motivasi bagi Singapura. Pelatih Gavin Lee mengaku senang melihat tiket pertandingan habis terjual dalam waktu singkat.

"Secara internal, ketika kami melihat antusiasme yang tinggi terhadap tiket dan pertandingan terjual habis dalam hitungan menit, sangat menggembirakan melihat dukungan yang begitu kuat. Hal itu semakin memotivasi kami, dan kami bertekad untuk menerjemahkan dukungan tersebut menjadi tingkat kinerja yang dapat dibanggakan oleh semua orang," pungkas Gavin Lee.

Untuk laga ini, Singapura diprediksi kehilangan Song Ui-young karena akumulasi kartu. Sebaliknya, Kyoga Nakamura diprediksi kembali memperkuat lini tengah.

Prediksi susunan pemain Singapura vs Thailand:

Singapura (4-2-3-1):

Editor: Hendra
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