Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

JawaPos.com – Singapura mendapat ujian berat saat menjamu Thailand pada semifinal leg pertama ASEAN Championship 2026. Bermodal dukungan penuh suporter di Stadion Jalan Besar dan ketajaman Ilhan Fandi, The Lions mencoba memutus dominasi lawannya sekaligus membuka jalan menuju final.

Namun, misi tersebut tidak akan mudah. Thailand datang dengan catatan sempurna di fase grup setelah meraih empat kemenangan tanpa kebobolan. Lebih berat lagi, Tim Gajah Perang tercatat memenangi 10 pertemuan terakhir melawan Singapura.

Duel semifinal leg pertama ini berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Sabtu (15/8) pukul 20.00 WIB. Keuntungan bermain di kandang membuat Singapura punya peluang memberikan perlawanan sengit, meski Thailand tetap lebih diunggulkan.

Ilhan Fandi Jadi Andalan Singapura Singapura memiliki senjata penting di lini depan. Dia adalah Ilhan Fandi.

Penyerang berusia 23 tahun itu menjadi salah satu pemain penting Singapura di fase grup. Ilhan mencetak gol kemenangan saat The Lions mengalahkan Kamboja 2-1. Dia kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika Singapura menang 2-0 atas Timor-Leste.

Performa tersebut membuat Ilhan menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa membongkar pertahanan Thailand. Sang penyerang pun menegaskan Singapura belum puas hanya dengan mencapai semifinal.

“Kami belum mencapai apa pun; para pemain masih haus akan kemenangan dan selalu termotivasi untuk berbuat lebih banyak lagi,” kata Ilhan Fandi saat jumpa pers yang dikutip laman resmi FAS, Jumat (14/8).

Ilhan menilai keyakinan terhadap kemampuan sendiri menjadi modal penting saat menghadapi Thailand. Dia meminta rekan-rekannya menjaga momentum positif yang sudah dibangun sepanjang fase grup.

“Kita harus percaya pada diri sendiri, yang telah kita lakukan sejauh ini, dan kita akan terus percaya pada diri sendiri dan mengajak orang lain untuk percaya pada kita juga. Semua orang menuju ke arah yang benar, dan kita tidak akan berhenti,” ujar Ilhan.