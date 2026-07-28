Kalahkan Timor Leste, Ilhan Fandi Senang Bisa Cetak Gol untuk Timnas Singapura di Piala AFF 2026

Ilhan Fandi setelah cetak gol ke gawang Timor Leste. (Instagram/@fasingapore)
JawaPos.com - Ilhan Fandi merasa puas dengan performa tim nasional Singapura saat menang menghadapi Timor Leste di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan Stadion Jalan Besar, Senin (27/7).
Di babak pertama, Ilhan Fandi mencetak gol pembuka untuk timnas Singapura. Gol pada menit ke-41 tersebut dicetaknya melalui sundulan dari umpan Nur Adam Abdullah.
Pada babak kedua, timnas Singapura menambah keunggulan. Mantan pemain Persebaya Surabaya, Song Ui-yong berhasil mencetak gol di menit ke-56 melalui sundulan hasil umpan dari Kyoga Nakamura.
Menjebol gawang Timor Leste membuat senang Ilhan Fandi. Dia juga puas karena timnas Singapura bisa bermain dengan performa terbaiknya dan menerapkannya saat latihan.
"Saya hanya ingin membantu tim sebisa mungkin. Senang rasanya bisa menampilkan performa yang lebih baik dan berhasil melakukan sesuatu yang telah kami latih – tendangan lob diagonal,” kata Ilhan Fandi yang dikutip dari laman resmi FAS, Selasa (28/7).
Penyerang 23 tahun tersebut juga memuji penampilan solid lini belakang timnas Singapura yang berhasil clean sheet. Kini, fokus Ilhan adalah laga melawan Vietnam pada 31 Juli yang merupakan salah satu tim kuat di Grup A.
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"Ada pemain lain yang juga tampil bagus, seperti Hariss dan Irfan yang solid di lini belakang, jadi jangan lupakan mereka. Saya sangat senang bisa bermain untuk Tim Nasional, dan sekarang kita semua menantikan pertandingan di Vietnam," pungkas Ilhan Fandi.
Di Piala AFF 2026, Ilhan Fandi terus menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang. Dalam dua laga, pemain Lion City Sailors tersebut sudah mencetak dua gol.
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