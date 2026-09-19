Rusia Ikut Piala Dunia U-15 di Azerbaijan, Ukraina Lakukan Boikot dan Kecam Keputusan FIFA

JawaPos.com - Ukraina menyerukan negara-negara lain untuk memboikot Piala Dunia U-15 yang akan digelar di Azerbaijan pada Oktober setelah FIFA konfirmasi keikutsertaan Rusia.

Turnamen itu akan menjadi kompetisi FIFA pertama yang diikuti Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Keikutsertaan Rusia dalam ajang Piala Dunia dan Festival U-15 di Azerbaijan telah dikonfirmasi pada Jumat (18/9).

Menteri Pemuda dan Olahraga Ukraina Matvii Bidnyi mengecam keputusan itu. Bidnyi menilai partisipasi Rusia dalam turnamen dengan membawa simbol nasional merupakan bentuk legitimasi terhadap negara yang disebut Ukraina sebagai agresor.

“Komunitas olahraga internasional harus mempertahankan persatuan dan konsistensi prinsip, tanpa memberikan konsesi kepada negara agresor,” kata Bidnyi dikutip dari ESPN.

Menurut Bidnyi, format festival yang digunakan FIFA tidak mengubah persoalan mengenai keikutsertaan Rusia.

Bidnyi menilai kehadiran tim U-15 Rusia dengan simbol-simbol nasional memberi kesempatan Rusia untuk menampilkan simbol negara dan menyebarkan propaganda.



“Festival sepak bola FIFA di Azerbaijan yang menampilkan tim nasional U-15 Rusia dengan simbol-simbol resmi negara, tidak lain merupakan bentuk legitimasi terhadap negara teroris, meskipun dikemas dalam format festival tidak resmi. Hal ini merupakan upaya langsung untuk memberikan wadah bagi pihak Rusia guna memamerkan simbol-simbol negara dan menyebarkan propaganda Rusia,” kata Bidnyi.

Bidnyi juga mengaitkan keputusan FIFA dengan kondisi anak-anak Ukraina yang terdampak perang.

“Menurut Bring Kids Back UA, lebih dari 20 ribu kasus deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina oleh Rusia telah terverifikasi. Hal inilah yang mendasari surat perintah penangkapan Vladimir Putin yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Kesempatan setara seperti apa yang bisa kita bicarakan ketika Rusia telah merampas masa kanak-kanak yang normal dari anak-anak kita?” ujar Bidnyi.