Prediksi Skor Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol: Blaugrana Menang Lagi di Estadio Ramon

Barcelona mengincar kemenangan saat bertandang ke markas Sevilla pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Barcelona)
JawaPos.com — Barcelona akan berusaha mempertahankan start sempurna saat bertandang ke markas Sevilla pada pekan La Liga 2026/2027, Minggu (20/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Barcelona memimpin klasemen dengan 18 poin dari enam pertandingan, sedangkan Sevilla menempati posisi keempat dengan 13 poin setelah meraih empat kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.
Sevilla menunjukkan performa menjanjikan menjelang duel melawan Barcelona dengan mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir La Liga.
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Tim asuhan Luis Garcia Plaza meraih kemenangan atas Valencia dan Deportivo La Coruna setelah sebelumnya bermain imbang melawan Espanyol.
Los Nervionenses mengawali musim dengan dua kemenangan beruntun atas Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao.
Satu-satunya kekalahan Sevilla terjadi saat menghadapi Atletico Madrid pada akhir Agustus, sehingga catatan mereka setelah enam pertandingan menjadi empat kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.
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Posisi keempat dengan koleksi 13 poin membuat Sevilla mulai terlihat sebagai kandidat untuk bersaing di papan atas.
Mereka memang belum finis di empat besar kasta tertinggi Spanyol sejak musim 2021/2022, tetapi performa awal musim ini memberi sinyal berbeda.
Barcelona datang dengan catatan yang jauh lebih impresif.
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