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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 04.15 WIB

Raphinha Cetak Hat-trick, Barcelona Hancurkan Racing Santander 7-2 di Camp Nou

Raphinha (Bein Sports) - Image

Raphinha (Bein Sports)

JawaPos.com – Barcelona melanjutkan awal sempurna mereka di LaLiga musim ini setelah mengalahkan Racing Santander dengan skor telak 7-2 di Camp Nou.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Raphinha menjadi bintang utama kemenangan tersebut dengan mencetak hat-trick, termasuk dua gol melalui eksekusi penalti.

Hasil ini membuat Barcelona meraih enam kemenangan beruntun dalam enam pertandingan pertama LaLiga dan mempertahankan rekor sempurna mereka.

Barcelona membuka keunggulan melalui Joao Cancelo pada menit kedelapan sebelum Raphinha menggandakan skor dari titik penalti pada menit ke-25.

Racing Santander sempat memperkecil ketertinggalan melalui Maguette Gueye, tetapi Cancelo kembali membawa Barcelona unggul dua gol lewat tembakan jarak jauh yang spektakuler.

Raphinha kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan Dani Olmo sebelum kembali menjebol gawang Racing melalui penalti pada babak kedua.

Kemenangan tersebut semakin lengkap setelah Gabriel Jesus dan Lamine Yamal turut mencatatkan nama mereka di papan skor untuk memastikan Barcelona menang 7-2.

Barcelona kini telah mencetak 28 gol dari enam pertandingan LaLiga, sedangkan Raphinha mengoleksi sembilan gol dan tiga assist dalam enam laga setelah dipercaya Hansi Flick menjalankan peran sebagai false nine.

Catatan tersebut mempertegas peran penting Raphinha dalam produktivitas Barcelona yang sejauh ini menjadi salah satu kekuatan utama sang juara bertahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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