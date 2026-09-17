Barcelona Targetkan Kapasitas Camp Nou Tembus 70.000 Penonton pada Awal 2027

JawaPos.com – Camp Nou diperkirakan akan melampaui kapasitas 70.000 penonton pada awal 2027 seiring berlanjutnya proyek pembangunan kembali stadion Barcelona.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (17/9), Barcelona berharap memperoleh izin untuk meningkatkan kapasitas menjadi sekitar 70.000 hingga 72.000 penonton dalam beberapa bulan pertama 2027.

Saat ini, stadion tersebut dapat menampung 62.652 penonton setelah Dewan Kota Barcelona memberikan izin pembukaan bagian Gawang Utara serta area VIP dan perhotelan baru.

Barcelona menargetkan penambahan sekitar 10.000 kursi berikutnya meskipun pekerjaan pembangunan masih berlangsung di sejumlah bagian stadion.

Proyek Espai Barça pada akhirnya ditargetkan menghasilkan Camp Nou dengan kapasitas sekitar 104.600 penonton, yang akan menjadikannya kembali sebagai salah satu stadion sepak bola terbesar di Eropa.

Peningkatan kapasitas hingga lebih dari 70.000 penonton pada 2027 menjadi salah satu tahapan penting sebelum seluruh proyek pembangunan kembali tersebut rampung.

Perkembangan Camp Nou juga menjadi semakin penting setelah UEFA menetapkan stadion tersebut sebagai lokasi final Liga Champions 2029 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2029.

Barcelona berharap seluruh transformasi stadion telah selesai pada saat itu sehingga Camp Nou dapat beroperasi dengan kapasitas akhir yang direncanakan.