Prediksi Skor Willem II vs Fortuna Sittard di Liga Belanda: Ole Romeny Cs Libas Habis Tuan Rumah

Duel Willem II vs Fortuna Sittard di Eredivisie diprediksi berlangsung sengit dengan tim tamu berpeluang membawa pulang tiga poin. (Eredivisie)
JawaPos.com — Willem II akan menjamu Fortuna Sittard pada pekan ketujuh Eredivisie di Koning Willem II Stadion, Minggu (20/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan tuan rumah memburu kemenangan pertama musim ini sementara tim tamu mengincar tiga poin untuk menjaga persaingan papan atas.
Fortuna Sittard datang dengan modal lini serang produktif meski baru saja dihantam Ajax 1-5.
Willem II belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan Eredivisie musim ini, dengan catatan dua hasil imbang dan empat kekalahan yang menempatkan mereka di posisi kedua dari bawah.
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Situasi tersebut membuat pasukan John Stegeman berada dalam tekanan besar karena hanya ADO Den Haag yang memiliki catatan lebih buruk di papan klasemen.
Masalah terbesar Willem II terletak pada pertahanan yang sangat mudah ditembus, sebab mereka sudah kebobolan 19 gol dari enam pertandingan.
Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terburuk di Eredivisie dan membuat Willem II memiliki selisih gol -13 menjelang pertandingan ketujuh.
Dalam lima dari enam pertandingan musim ini, Willem II juga selalu kebobolan sedikitnya dua gol sehingga pekerjaan rumah Stegeman bukan hanya mencari cara mencetak gol.
Devin Haen menjadi tumpuan utama di lini depan karena sudah mengemas tiga gol dari total enam gol Willem II musim ini.
Produktivitas Haen bahkan menyumbang 50 persen dari seluruh gol Willem II sehingga Fortuna Sittard memiliki alasan untuk memberi perhatian ekstra kepada penyerang tersebut.
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