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Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 20.11 WIB

Justin Hubner Cetak Gol Bunuh Diri, Fortuna Sittard Menang 3-2 atas Groningen

 

Justin Hubner (kiri) melakukan selebrasi dengan Mohammed Ihattaren yang mencetak gol untuk Fortuna Sittard. (X.com/FortunaSittard)

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mencetak gol bunuh diri saat Fortuna Sittard menang tipis 3-2 atas Groningen pada lanjutan pekan ke-4 Liga Belanda (Eredivisie) 2026/27.

Meski demikian dilansir dari Antara, Fortuna Sittard masih keluar sebagai pemenang dalam laga  di Euroborg, Groningen, Sabtu (29/8) dini hari WIB.

Kemenangan itu menjadi respons positif Fortuna Sittard setelah kalah dari AZ Alkmaar pada pekan sebelumnya.

Fortuna Sittard pun menempati posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin, demikian laman resmi Eredivisie.

Justin Hubner dipercaya tampil sebagai starter dan bermain penuh dalam laga tersebut.

Fortuna Sittard membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui sepakan Mohammed Ihattaren di dalam kotak penalti setelah menuntaskan serangan balik.

Namun, Groningen mampu menyamakan skor tujuh menit kemudian lewat David van der Werff yang memanfaatkan assist Jorg Schreuder. Skor menjadi 1-1.

Sittard kembali unggul pada menit ke-28.

Lequincio Zeefuik menerima umpan terobosan ke kotak penalti sebelum mencetak gol untuk membawa tim tamu memimpin 2-1 hingga babak pertama berakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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