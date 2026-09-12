Prediksi Skor Fortuna Sittard vs Ajax di Liga Belanda: Misi Berat Justin Hubner di Kandang

JawaPos.com — Fortuna Sittard menjamu Ajax pada pekan keenam Eredivisie di Fortuna Sittard Stadion, Sabtu, dengan ambisi melanjutkan start produktif mereka, sementara Justin Hubner dan tuan rumah menghadapi tantangan berat dari Ajax yang ingin bangkit setelah kalah 1-3 dari PSV Eindhoven.

Ajax juga dibayangi catatan buruk Fortuna dalam duel ini selama dua dekade terakhir.

Fortuna Sittard Punya Modal Produktif Fortuna Sittard datang dengan modal lima pertandingan Eredivisie yang menghasilkan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Performa tersebut membuat tim asuhan Danny Buijs tampil percaya diri, terlebih mereka mampu menahan PSV Eindhoven dengan skor 2-2 pada pertandingan pembuka musim.

Produktivitas menjadi senjata utama Fortuna Sittard menjelang kedatangan Ajax di kandang.

Fortuna Sittard sudah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan berbeda musim ini dan hanya gagal mencetak gol ketika menghadapi AZ Alkmaar, laga yang turut dipengaruhi kartu merah Ole Romeny pada menit kelima.

Mohamed Ihattaren menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan Ajax setelah tampil gemilang ketika Fortuna Sittard menang 3-2 atas ADO Den Haag.

Pemain tersebut mencetak dua gol sekaligus menyumbang satu assist, sedangkan Lequincio Zeefuik menambah satu gol yang menjadi gol ketiganya musim ini.