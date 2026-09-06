Prediksi Skor ADO Den Haag vs Fortuna Sittard: Justin Hubner Cs Bisa Menang Lagi!

Prediksi skor ADO Den Haag vs Fortuna Sittard di Eredivisie. Justin Hubner dan kolega lebih diunggulkan berkat performa serta ketajaman lini depan. Justin Hubner bersama Fortuna Sittard diprediksi kembali meraih kemenangan saat menghadapi ADO Den Haag di Eredivisie. (Fortuna Sittard)
JawaPos.com — Fortuna Sittard diprediksi mampu mengalahkan ADO Den Haag dengan skor 2-1 pada lanjutan Eredivisie di WerkTalent Stadion, Den Haag, Minggu (6/9/2026) pukul 21.45 WIB.
Tim yang diperkuat Justin Hubner tersebut datang dengan modal tujuh poin dari empat laga. Sementara itu, ADO Den Haag baru mengoleksi satu poin dan masih terpuruk di posisi ke-16 klasemen.
ADO Den Haag membutuhkan kemenangan pertama setelah hanya meraih satu poin dari empat pertandingan Eredivisie musim ini.
Tim asuhan Robin Peter tersebut mengawali kompetisi dengan tiga kekalahan beruntun sebelum akhirnya mencuri hasil imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Feyenoord.
Hasil di Rotterdam menjadi suntikan kepercayaan diri bagi ADO Den Haag karena mereka sempat unggul 2-0 hingga memasuki satu jam pertandingan.
Nigel Thomas dan Sekou Sylla menjadi pencetak gol untuk tim tamu, tetapi Feyenoord mampu menyamakan kedudukan melalui Ayase Ueda pada menit ke-62 dan Anis Hadj Moussa pada menit ke-72.
Sebelum mendapatkan satu poin dari Feyenoord, ADO Den Haag kalah 0-2 dari AZ Alkmaar, dihajar FC Groningen 1-4 di kandang, serta takluk 1-3 dari Go Ahead Eagles.
Catatan tersebut membuat ADO Den Haag baru mencetak empat gol dan sudah kebobolan 11 kali dalam empat pertandingan.
Kiper Kilian Nikiema menjadi salah satu pemain paling konsisten di tengah start sulit tersebut.
Penjaga gawang ADO Den Haag itu rata-rata melakukan sekitar enam penyelamatan per pertandingan, sekaligus menjadi kiper dengan jumlah penyelamatan tertinggi di Eredivisie sejauh musim ini.
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Jawa Pos
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