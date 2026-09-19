Prediksi Skor Ajax vs SBV Excelsior di Liga Belanda: Maarten Paes Cs Pesta Gol di Johan Cruyff Arena

Ajax diprediksi pesta gol saat menjamu SBV Excelsior pada pekan ketujuh Eredivisie di Johan Cruyff Arena. (Ajax)
JawaPos.com — Ajax diprediksi mengalahkan SBV Excelsior pada pekan ketujuh Eredivisie di Johan Cruyff Arena, Minggu (20/9/2026) pukul 01.00 WIB.
Setelah mencetak 10 gol dalam dua pertandingan terakhir, skuad asuhan Michel punya momentum kuat untuk meraih kemenangan ketiga beruntun sekaligus menjaga peluang naik ke tiga besar klasemen Liga Belanda.
Ajax memasuki pertandingan melawan SBV Excelsior dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari kekalahan 1-3 melawan PSV Eindhoven.
Baca Juga:Ajax Amsterdam Bungkam Willem II di Liga Belanda! Beda Performa Maarten Paes dan Nathan Tjoe-A-On
Dalam dua pertandingan Eredivisie setelah kekalahan tersebut, De Godenzonen mencatat kemenangan telak 5-1 atas Fortuna Sittard dan Willem II.
Rentetan tersebut membuat Ajax kini mengoleksi 13 poin dari enam pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen.
Mereka hanya berjarak tiga poin dari PSV Eindhoven dan AZ Alkmaar yang sama-sama mengumpulkan 16 poin, sedangkan Feyenoord berada satu poin di atas Ajax.
Produktivitas menjadi modal utama Ajax menjelang duel di Johan Cruyff Arena. Dalam dua laga terakhir saja, pasukan Michel berhasil mencetak 10 gol sehingga lini depan mereka sedang berada dalam kondisi yang sangat menjanjikan.
Kasper Dolberg menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak satu gol dan memberikan dua assist ketika Ajax menghancurkan Willem II dengan skor 5-1.
Oscar Gloukh juga sedang panas setelah terlibat langsung dalam tiga gol pada dua pertandingan terakhir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022