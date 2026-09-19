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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 19 September 2026 | 14.44 WIB

Prediksi Skor Ajax vs SBV Excelsior di Liga Belanda: Maarten Paes Cs Pesta Gol di Johan Cruyff Arena

Ajax diprediksi pesta gol saat menjamu SBV Excelsior pada pekan ketujuh Eredivisie di Johan Cruyff Arena. (Ajax) - Image

Ajax diprediksi pesta gol saat menjamu SBV Excelsior pada pekan ketujuh Eredivisie di Johan Cruyff Arena. (Ajax)

JawaPos.com — Ajax diprediksi mengalahkan SBV Excelsior pada pekan ketujuh Eredivisie di Johan Cruyff Arena, Minggu (20/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Setelah mencetak 10 gol dalam dua pertandingan terakhir, skuad asuhan Michel punya momentum kuat untuk meraih kemenangan ketiga beruntun sekaligus menjaga peluang naik ke tiga besar klasemen Liga Belanda.

Ajax Datang dengan Modal 10 Gol

Ajax memasuki pertandingan melawan SBV Excelsior dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari kekalahan 1-3 melawan PSV Eindhoven.

Dalam dua pertandingan Eredivisie setelah kekalahan tersebut, De Godenzonen mencatat kemenangan telak 5-1 atas Fortuna Sittard dan Willem II.

Rentetan tersebut membuat Ajax kini mengoleksi 13 poin dari enam pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen.

Mereka hanya berjarak tiga poin dari PSV Eindhoven dan AZ Alkmaar yang sama-sama mengumpulkan 16 poin, sedangkan Feyenoord berada satu poin di atas Ajax.

Produktivitas menjadi modal utama Ajax menjelang duel di Johan Cruyff Arena. Dalam dua laga terakhir saja, pasukan Michel berhasil mencetak 10 gol sehingga lini depan mereka sedang berada dalam kondisi yang sangat menjanjikan.

Kasper Dolberg menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak satu gol dan memberikan dua assist ketika Ajax menghancurkan Willem II dengan skor 5-1.

Oscar Gloukh juga sedang panas setelah terlibat langsung dalam tiga gol pada dua pertandingan terakhir.

Editor: Edi Yulianto
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