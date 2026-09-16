Ajax Amsterdam Bungkam Willem II di Liga Belanda! Beda Performa Maarten Paes dan Nathan Tjoe-A-On

Maarten Paes dan Nathan Tjoe-A-On di laga Ajax Amsterdam lawan Willem II. (Dok. Eredivisie Indonesia)
JawaPos.com - Ajax Amsterdam sukses membungkam Willem II di pekan ketiga Liga Belanda. Laga yang berakhir dengan skor 5-1 tersebut dimainkan di Johan Cruijff Arena, Rabu (16/9).
Di babak pertama, Ajax unggul 1-0 setelah Davy Klaassen mencetak gol pada menit ke-41. Di babak kedua, Persib tampil makin ganas dengan mencetak empat gol yang dilakukan oleh Julian Brandt, Viktor Tsygankov, Oscar Gloukh, dan Kasper Dolberg.
Sementara Willem II, hanya mampu memperkecil kedudukan. Gol tersebut dicetak Alessandro Ciranni pada menit ke-76.
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Dua pemain timnas Indonesia, Maarten Paes dan Nathan Tjoe-A-On bermain sejak menit pertama bersama timnya masing-masing.
Maarten Paes menjadi pilihan utama sebagai kiper yang menggantikan Marc- Andre Ter Stegen. Ia bermain 90 menit dan kebobolan satu gol dari Willem II.
Secara statistik permainan, Maarten Paes bermain tangguh sebagai penjaga gawang. Melansir Fotmob, kiper 28 tahun tersebut melakukan tiga penyelamatan selama bermain dan mendapatkan rating 7,2.
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Di sisi lain, Nathan Tjoe-A-On mendapatkan rating 4,9. Meskipun demikian, ia bermain sangat tangguh di lini belakang Willem II.
Bek 24 tahun tersebut, melakukan 11aksi bertahan. Nathan mencatatkan tujuh sapuan, satu blok, dan tiga tekel selama bermain 90 menit.
Dengan kemenangan ini, Ajax bertengger di posisi keempat Liga Belanda. Sementara Willem II, masih tertahan di posisi ke-17 dan berada di zona degradasi.
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