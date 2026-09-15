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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 04.54 WIB

Prediksi Ajax vs Willem II: Nathan Tjoe-A-On Hadapi Ujian Berat, Paes Masih Jadi Cadangan

Maarten Paes bagian penting Ajax. (Instagram @maartenpaes) - Image

Maarten Paes bagian penting Ajax. (Instagram @maartenpaes)

JawaPos.com - Ajax akan menjamu Willem II pada pekan keenam Eredivisie 2026/2027 di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Rabu (16/9) pukul 01.00 WIB.

Ajax datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Fortuna Sittard pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Willem II masih mencari kemenangan pertamanya musim ini setelah hanya mengumpulkan dua poin dari lima laga. Hasil tersebut membuat Ajax kini mengoleksi 10 poin dan berada di papan atas klasemen.

Sebaliknya, Willem II menempati posisi ke-17 dengan dua poin.

Pertandingan ini juga menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia karena Nathan Tjoe-A-On diprediksi kembali dipercaya sebagai starter Willem II.

Nathan kemungkinan menempati posisi bek kiri dalam formasi 4-2-3-1.

Pemain Timnas Indonesia itu sebelumnya tampil penuh selama 90 menit ketika Willem II bermain imbang 1-1 melawan AZ Alkmaar.

Dalam laga tersebut, Nathan mencatat lima kemenangan duel dan dua umpan silang akurat.

Dia juga menjadi salah satu pemain penting Willem II sepanjang awal musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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