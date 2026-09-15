Prediksi Skor Ajax vs Willem II di Liga Belanda: De Godenzonen Bakal Pesta Gol di Johan Cruyff Arena

Maarten Paes bagian penting Ajax dan diprediksi mampu mengalahkan Willem II dalam laga tunda Eredivisie 2026/2027 di Johan Cruyff Arena. (Instagram @maartenpaes)
JawaPos.com - Ajax diprediksi mengalahkan Willem II pada laga tunda pekan ketiga Eredivisie 2026/2027 di Johan Cruyff Arena, Rabu (16/9/2026) pukul 01.00 WIB.
Ajax datang dengan modal kemenangan 5-1 atas Fortuna Sittard, sedangkan Willem II baru mengamankan hasil imbang 1-1 melawan AZ Alkmaar dan masih memburu kemenangan perdana musim ini.
Ajax memiliki peluang besar mengamankan tiga poin karena performanya jauh lebih meyakinkan dibanding Willem II. Dari lima pertandingan Eredivisie musim ini, Ajax mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
Kemenangan telak 5-1 atas Fortuna Sittard menjadi modal penting bagi tim asuhan Michel setelah sebelumnya takluk 3-1 dari PSV Eindhoven.
Ajax sempat tertahan 1-1 hingga memasuki 30 menit terakhir, tetapi mampu tampil agresif dan mencetak empat gol tambahan untuk mengunci kemenangan.
Hasil tersebut membuat Ajax kini tertinggal enam poin dari AZ Alkmaar di puncak klasemen.
Laga melawan Willem II menjadi kesempatan bagi De Godenzonen memangkas jarak tersebut sekaligus menjaga persaingan di papan atas Eredivisie.
Catatan pertemuan juga berpihak kepada Ajax. Mereka memenangkan lima pertemuan terakhir kontra Willem II dan selalu mampu menaklukkan lawannya tersebut pada dua musim terakhir ketika bermain kandang maupun tandang.
Willem II tetap memiliki alasan untuk percaya diri setelah berhasil menahan AZ Alkmaar 1-1 pada pertandingan sebelumnya.
Bermain di AFAS Stadion, pasukan John Stegeman sempat tertinggal akibat gol Jordy Clasie, tetapi Devin Haen mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-80.
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