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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 20.12 WIB

Prediksi Skor Paris FC vs Lyon di Liga Prancis: Les Gones Bakal Sulitkan Tuan Rumah Raih 3 Poin

Duel Paris FC vs Lyon diprediksi berlangsung ketat pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027. (Lyon) - Image

Duel Paris FC vs Lyon diprediksi berlangsung ketat pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027. (Lyon)

JawaPos.com - Paris FC diprediksi kesulitan meraih tiga poin saat menjamu Lyon pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Stade Jean-Bouin, Minggu (13/9) pukul 01.45 WIB.

Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan memiliki pertahanan solid.

Duel dua tim yang sama-sama mengoleksi tujuh poin ini berpeluang berakhir imbang dengan skor 1-1.

Paris FC Punya Modal Kuat di Kandang

Paris FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Marseille 3-2 pada pertandingan sebelumnya.

Pasukan Liam Rosenior juga tampil produktif dengan mencetak tiga gol dalam dua pertandingan Ligue 1 terakhir setelah gagal mencetak gol pada laga pembuka.

Performa tersebut membuat Paris FC kini mengoleksi empat poin lebih banyak dibandingkan pencapaian mereka pada tahap yang sama musim lalu.

Mereka juga berpeluang mencatat empat pertandingan kandang beruntun tanpa kekalahan di Ligue 1, sekaligus melanjutkan catatan hanya kebobolan satu gol dalam rangkaian tersebut.

Secara statistik, Paris FC memiliki fondasi permainan yang cukup menjanjikan.

Mereka berada di posisi ketiga Ligue 1 dalam expected goals dengan angka 7,5 dan menjadi tim dengan expected goal difference terbaik, yakni 4,9.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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