Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon di Liga Europa: Tuan Rumah Bakal Kesulitan Hadapi Les Gones

Anderlecht menghadapi Lyon pada laga perdana League Phase Liga Europa di Lotto Park. (Lyon)
JawaPos.com - Anderlecht menghadapi ujian berat saat menjamu Lyon pada laga perdana League Phase Liga Europa di Lotto Park, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dengan tim Belgia itu berpeluang kesulitan menahan kualitas Les Gones.
Anderlecht memang sedang produktif di kandang, tetapi Lyon datang dengan modal tiga laga Ligue 1 tanpa kekalahan.
Pertandingan ini menjadi langkah awal kedua tim dalam upaya mengejar perjalanan panjang menuju gelar Liga Europa musim 2026/2027.
Baca Juga:Prediksi Skor Coventry City vs Aston Villa di Carabao Cup: The Villans Menang di Kandang Lawan
Anderlecht sudah melewati enam pertandingan Eropa musim ini, sedangkan Lyon harus menerima kenyataan pahit setelah gagal melaju ke fase Liga Champions.
Anderlecht mendapatkan tiket menuju League Phase setelah mengawali perjalanan dari putaran kedua kualifikasi Liga Europa.
Les Mauve et Blanc mampu melewati Hammarby, PAOK, dan Kairat Almaty dalam rangkaian dua leg, dengan catatan lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan kontinental.
Baca Juga:Prediksi Skor Manchester United vs Brighton & Hove Albion di Carabao Cup: Red Devils Bisa Kalah Lagi
Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi Anderlecht di kompetisi Eropa musim ini.
Mereka juga memiliki modal kuat ketika tampil di Lotto Park karena berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun dalam pertandingan kandang Liga Europa pada 2026/2027, masing-masing dengan torehan tiga gol.
Produktivitas tersebut membuat Anderlecht punya alasan untuk percaya diri menjelang duel kontra Lyon.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022