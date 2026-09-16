Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon di Liga Europa: Tuan Rumah Bakal Kesulitan Hadapi Les Gones

JawaPos.com - Anderlecht menghadapi ujian berat saat menjamu Lyon pada laga perdana League Phase Liga Europa di Lotto Park, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dengan tim Belgia itu berpeluang kesulitan menahan kualitas Les Gones.

Anderlecht memang sedang produktif di kandang, tetapi Lyon datang dengan modal tiga laga Ligue 1 tanpa kekalahan.

Pertandingan ini menjadi langkah awal kedua tim dalam upaya mengejar perjalanan panjang menuju gelar Liga Europa musim 2026/2027.

Anderlecht sudah melewati enam pertandingan Eropa musim ini, sedangkan Lyon harus menerima kenyataan pahit setelah gagal melaju ke fase Liga Champions.

Anderlecht mendapatkan tiket menuju League Phase setelah mengawali perjalanan dari putaran kedua kualifikasi Liga Europa.

Les Mauve et Blanc mampu melewati Hammarby, PAOK, dan Kairat Almaty dalam rangkaian dua leg, dengan catatan lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan kontinental.

Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi Anderlecht di kompetisi Eropa musim ini.

Mereka juga memiliki modal kuat ketika tampil di Lotto Park karena berhasil mencatat tiga kemenangan beruntun dalam pertandingan kandang Liga Europa pada 2026/2027, masing-masing dengan torehan tiga gol.