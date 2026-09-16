Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 03.55 WIB

Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon: Rekor Kandang Tuan Rumah Diuji Kualitas dan Pengalaman Les Gones

Anderlecht menghadapi Lyon pada laga perdana League Phase Liga Europa di Lotto Park. (Lyon) - Image

Anderlecht menghadapi Lyon pada laga perdana League Phase Liga Europa di Lotto Park. (Lyon)

JawaPos.com - Anderlecht akan menjamu Lyon pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Lotto Park, Kamis (17/9) dini hari WIB. Kedua tim sama-sama gagal melanjutkan perjalanan di Liga Champions dan kini harus memulai kiprah Eropa mereka dari Liga Europa.

Pertandingan Anderlecht vs Lyon diperkirakan berlangsung ketat. Anderlecht punya catatan kandang yang cukup meyakinkan di kompetisi Eropa musim ini, sementara Lyon datang dengan pengalaman dan materi pemain yang bisa menjadi pembeda.

Anderlecht sejauh ini menjalani enam pertandingan Eropa pada musim 2026/2027. Hasilnya cukup positif dengan lima kemenangan dan satu kali imbang. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asal Belgia tersebut saat menghadapi Lyon.

Performa Anderlecht di kandang juga patut diperhatikan. Mereka mampu memenangkan tiga pertandingan kandang di kompetisi Eropa musim ini. Menariknya, dalam tiga laga tersebut Anderlecht selalu mencetak tiga gol.

Produktivitas itu membuat lini depan Anderlecht menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan Lyon. Salah satu pemain yang sedang mendapat sorotan adalah Danylo Sikan.

Striker asal Ukraina tersebut telah mencetak lima gol dalam enam penampilan di Liga Europa musim ini. Ketajamannya di depan gawang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Lyon, terutama jika Anderlecht mampu menguasai pertandingan sejak awal.

Di kompetisi domestik, performa Anderlecht juga mulai menunjukkan perkembangan. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebelumnya, Anderlecht sempat mendapat hasil buruk ketika kalah 0-3 dari Union Saint-Gilloise pada 30 Agustus. Namun, mereka mampu merespons kekalahan tersebut dengan hasil positif dalam tiga pertandingan setelahnya.

Lyon sendiri datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Klub Prancis tersebut sedang menjalani tren positif di Ligue 1 setelah meraih sejumlah hasil tanpa kekalahan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon di Liga Europa: Tuan Rumah Bakal Kesulitan Hadapi Les Gones - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon di Liga Europa: Tuan Rumah Bakal Kesulitan Hadapi Les Gones

Rabu, 16 September 2026 | 15.28 WIB

Prediksi Skor Paris FC vs Lyon di Liga Prancis: Les Gones Bakal Sulitkan Tuan Rumah Raih 3 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Paris FC vs Lyon di Liga Prancis: Les Gones Bakal Sulitkan Tuan Rumah Raih 3 Poin

Sabtu, 12 September 2026 | 20.12 WIB

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

Jumat, 4 September 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore