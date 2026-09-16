Prediksi Skor Anderlecht vs Lyon: Rekor Kandang Tuan Rumah Diuji Kualitas dan Pengalaman Les Gones

JawaPos.com - Anderlecht akan menjamu Lyon pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Lotto Park, Kamis (17/9) dini hari WIB. Kedua tim sama-sama gagal melanjutkan perjalanan di Liga Champions dan kini harus memulai kiprah Eropa mereka dari Liga Europa.

Pertandingan Anderlecht vs Lyon diperkirakan berlangsung ketat. Anderlecht punya catatan kandang yang cukup meyakinkan di kompetisi Eropa musim ini, sementara Lyon datang dengan pengalaman dan materi pemain yang bisa menjadi pembeda.

Anderlecht sejauh ini menjalani enam pertandingan Eropa pada musim 2026/2027. Hasilnya cukup positif dengan lima kemenangan dan satu kali imbang. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asal Belgia tersebut saat menghadapi Lyon.

Performa Anderlecht di kandang juga patut diperhatikan. Mereka mampu memenangkan tiga pertandingan kandang di kompetisi Eropa musim ini. Menariknya, dalam tiga laga tersebut Anderlecht selalu mencetak tiga gol.

Produktivitas itu membuat lini depan Anderlecht menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan Lyon. Salah satu pemain yang sedang mendapat sorotan adalah Danylo Sikan.

Striker asal Ukraina tersebut telah mencetak lima gol dalam enam penampilan di Liga Europa musim ini. Ketajamannya di depan gawang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Lyon, terutama jika Anderlecht mampu menguasai pertandingan sejak awal.

Di kompetisi domestik, performa Anderlecht juga mulai menunjukkan perkembangan. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebelumnya, Anderlecht sempat mendapat hasil buruk ketika kalah 0-3 dari Union Saint-Gilloise pada 30 Agustus. Namun, mereka mampu merespons kekalahan tersebut dengan hasil positif dalam tiga pertandingan setelahnya.