Cetak Hattrick Saat Barcelona Pesta Gol Lawan Racing Santander, Raphinha Tak Ingin Cepat Puas

Raphinha cetak hattrick saat Barcelona menang lawan Racing Santander. (Dok. Barcelona)
JawaPos.com - Barcelona berpesta gol melawan Racing Santander di pekan keenam Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 7-2 tersebut dimainkan di Camp Nou, Kamis (17/9).
Hattrick berhasil dilakukan Raphinha saat menang melawan Racing Santander. Meskipun demikian, ia tidak cepat puas dan ingin terus meningkatkan performanya.
"Selalu penting untuk berpikir bahwa Anda perlu meningkatkan diri di beberapa area. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya sudah bermain bagus atau berada di performa terbaik saya; saya selalu berusaha untuk meningkatkan segala hal yang saya bisa. Saya tentu bisa memberikan lebih banyak kepada tim daripada yang saya berikan saat ini. Saya senang dengan gol dan kemenangan ini, yang merupakan hal terpenting," kata Raphinha yang dikutip dari Mundo Deportivo, Kamis (17/9).
Raphinha merasa senang bisa bermain di posisi penyerang tengah. Penyerang timnas Brasil tersebut juga senang dengan mentalitas pemain Barcelona yang selalu ingin mencetak gol.
"Saya sangat senang, tetapi jika tim bermain bagus, pemain mana pun bisa melakukannya. Saya senang dan takjub. Tim ini selalu ingin menang, kami memiliki banyak hal yang ingin dicapai," ujar Raphinha.
"Kami memiliki mentalitas bahwa kapan pun kami bisa, kami harus mencari lebih banyak gol, menciptakan lebih banyak peluang, dan itu terlihat di lapangan. Kami berada di posisi yang jauh lebih baik untuk mencetak gol, dan itulah mengapa kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk berada di puncak," lanjut penyerang 29 tahun itu.
Lamine Yamal sempat gagal saat adu penalti, namun ia bisa mencetak gol menit ke-45. Sebagai rekan setim, Raphinha akan terus membantunya mencetak gol.
"Saya rasa Lamine membutuhkannya pada saat itu di babak pertama. Dia gagal mencetak gol, tidak apa-apa. Saya juga bisa gagal; itu normal. Kapan pun saya bisa, saya akan mencoba membantunya. Bukan hanya dia, tetapi juga Karim dan Anthony. Saya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa seorang striker membutuhkan gol dan kami mencoba melakukan segala yang kami bisa untuk membantunya mencetak gol," pungkas Raphinha.
Raphinha bermain sejak menit pertama sebagai penyerang tengah. Ia bermain 69 menit dengan melakukan 32 sentuhan.
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