Chelsea Tawarkan Proyek Jangka Panjang untuk Kerim Alajbegovic, Juventus Siap Tikung dengan Jaminan Starter

JawaPos.com – Chelsea terus berupaya memenangkan persaingan untuk mendapatkan wonderkid Bayer Leverkusen, Kerim Alajbegovic. The Blues dikabarkan telah menggelar pembicaraan intensif dengan pemain asal Bosnia tersebut guna meyakinkannya hijrah ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini.

Dari sisi negosiasi antarklub, Chelsea disebut tidak menghadapi hambatan berarti. Klub asal London Barat itu bahkan siap memenuhi harga yang dipatok Bayer Leverkusen, yakni EUR 40 juta, sehingga fokus pembicaraan kini beralih pada keputusan sang pemain.

Meski komunikasi dengan Alajbegovic dan perwakilannya telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, TEAMtalk melaporkan belum ada kesepakatan yang tercapai.

"Alajbegovic masih mempertimbangkan secara serius proposal dari Chelsea. Namun, ia belum yakin apakah kepindahan ke Stamford Bridge merupakan langkah terbaik bagi perkembangan kariernya saat ini," tulis laporan tersebut.

Pemain berusia 18 tahun itu dikabarkan tertarik dengan peluang bekerja di bawah asuhan Xabi Alonso, yang disebut telah lama mengagumi potensinya setelah memantau penampilannya bersama Bosnia di Piala Dunia 2026.

Namun, Chelsea juga bersikap terbuka mengenai rencana mereka terhadap sang pemain. Alonso disebut tidak dapat menjamin Alajbegovic langsung memperoleh menit bermain secara reguler mengingat persaingan di lini depan The Blues sudah sangat ketat.

Situasi tersebut semakin kompleks setelah Chelsea memecahkan rekor transfer klub demi mendatangkan Morgan Rogers, yang diproyeksikan mengisi peran serupa di lini serang dan menjadi bagian penting dalam proyek Alonso.

Sebagai gantinya, Chelsea menawarkan jalur pengembangan jangka panjang. Alajbegovic direncanakan menghabiskan musim depan bersama klub afiliasi mereka, Strasbourg, atau dipinjamkan ke klub lain yang dinilai ideal sebelum bersaing memperebutkan tempat di tim utama Stamford Bridge.