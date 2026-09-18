Cristiano Ronaldo Berpotensi Meninggalkan Al-Nassr pada Tahun 2027

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo berpeluang meninggalkan Al-Nassr pada 2027 seiring kontraknya bersama klub Arab Saudi tersebut yang akan berakhir pada tahun yang sama.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Spekulasi mengenai masa depannya kembali mencuat setelah jurnalis Saudi sekaligus mantan juru bicara Al-Nassr, Saud Al-Sarami, menyebut Ronaldo berpotensi meninggalkan klub pada jendela transfer musim dingin.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Ronaldo maupun Al-Nassr mengenai kemungkinan kepergiannya lebih awal.
Ronaldo yang kini berusia 41 tahun sebelumnya mengakui bahwa musim 2026-2027 dapat menjadi musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional.
Penyerang asal Portugal itu juga mengatakan telah mempersiapkan kehidupan setelah pensiun dengan rencana menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, bepergian, dan bermain padel.
Selain masa depan klub, Ronaldo masih mengejar target mencetak 1.000 gol setelah mengoleksi 979 gol resmi untuk klub dan negaranya, sehingga membutuhkan 21 gol tambahan.
Kemungkinan berakhirnya karier Ronaldo bersama Al-Nassr juga belum tentu menandai berakhirnya kiprahnya bersama tim nasional Portugal.
Ronaldo masih berpeluang membela Portugal dalam kompetisi internasional berikutnya dan belum mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional.
Dengan kontrak bersama Al-Nassr yang berakhir pada 2027 serta target 1.000 gol yang masih dikejar, keputusan mengenai klub terakhir Ronaldo masih menjadi sesuatu yang belum dipastikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022