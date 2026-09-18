Cristiano Ronaldo Berpotensi Meninggalkan Al-Nassr pada Tahun 2027

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo berpeluang meninggalkan Al-Nassr pada 2027 seiring kontraknya bersama klub Arab Saudi tersebut yang akan berakhir pada tahun yang sama.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Spekulasi mengenai masa depannya kembali mencuat setelah jurnalis Saudi sekaligus mantan juru bicara Al-Nassr, Saud Al-Sarami, menyebut Ronaldo berpotensi meninggalkan klub pada jendela transfer musim dingin.

Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Ronaldo maupun Al-Nassr mengenai kemungkinan kepergiannya lebih awal.

Ronaldo yang kini berusia 41 tahun sebelumnya mengakui bahwa musim 2026-2027 dapat menjadi musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional.

Penyerang asal Portugal itu juga mengatakan telah mempersiapkan kehidupan setelah pensiun dengan rencana menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, bepergian, dan bermain padel.

Selain masa depan klub, Ronaldo masih mengejar target mencetak 1.000 gol setelah mengoleksi 979 gol resmi untuk klub dan negaranya, sehingga membutuhkan 21 gol tambahan.

Kemungkinan berakhirnya karier Ronaldo bersama Al-Nassr juga belum tentu menandai berakhirnya kiprahnya bersama tim nasional Portugal.

Ronaldo masih berpeluang membela Portugal dalam kompetisi internasional berikutnya dan belum mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional.