Rizka Perdana Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 15.02 WIB

Cristiano Ronaldo Punya Kans Dobel Trofi Akhir Pekan Ini, Al-Nassr Diambang Juara SPL dan Liga Champions AFC Two

Cristiano Ronaldo. (@cristiano/X)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo harus menunda pesta juara Saudi Pro League (SPL) bersama Al-Nassr FC. Kemarin (13/5), Al-Nassr tertahan 1-1 saat menjamu klub dengan gelar terbanyak SPL (21 gelar), Al-Hilal SFC, di Al-Awwal Park, Riyadh. Meski begitu, masih ada kans bagi Ronaldo memenangi SPL pertamanya sejak membela Al-Nassr pada 2023.

CR7 –julukan Ronaldo– harus membawa Al-Nassr mengalahkan Damac Club di pekan terakhir SPL (laga ke-34) pada 22 Mei mendatang. Satu kemenangan yang membuat poin Al-Nassr tidak akan lagi bisa dikejar oleh Al-Hilal.

Namun, Al-Nassr bisa memastikan gelar juara jika Al-Hilal takluk oleh Neom SC akhir pekan ini (16/5).

Beberapa jam sebelum momen tersebut, Ronaldo dkk menjalani final Liga Champions AFC Two menghadapi Gamba Osaka di King Saud University Stadium, Riyadh, pada Minggu (17/5). Dilansir dari Koora, CR7 meminta rekan-rekan setimnya tetap yakin dengan peluang juara pada pekan ini.

’’Mimpi itu sudah di depan mata. Kami harus menegakkan kepala lagi. Kami tinggal selangkah lagi,’’ kata Ronaldo.

’’Kami tetap mengharapkan dukungan luar biasa kalian lagi,’’ pinta CR7 kepada fans Al-Nassr.

Gelar juara SPL dan ajang antarklub Asia tersebut akan menambah koleksi trofi tim dari kapten timnas Portugal tersebut menjadi 35 trofi. 

