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Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 22.52 WIB

Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr Pecahkan Rekor 90 Tahun Usai Cetak Gol dalam 94 Pertandingan Liga

Cristiano Ronaldo (Bein Sports) - Image

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr mencatatkan rekor bersejarah setelah mencapai 94 pertandingan liga berturut-turut dengan mencetak setidaknya satu gol.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), Catatan tersebut melewati rekor River Plate yang mencetak gol dalam 93 pertandingan liga secara beruntun pada periode 1936 hingga 1939.

Pencapaian itu sekaligus mengakhiri rekor yang telah bertahan selama hampir 90 tahun dan menempatkan Al-Nassr dalam catatan sejarah sepak bola.

Rentetan gol Al-Nassr dimulai setelah kekalahan 0-3 dari Al-Hilal pada Desember 2023, kemudian berlanjut ketika mereka mengalahkan Al-Riyadh dengan skor 4-1.

Ronaldo menjadi salah satu pemain penting dalam periode tersebut setelah bergabung dengan Al-Nassr pada 2023 dan dipercaya sebagai kapten tim.

Sebelumnya, Ronaldo juga pernah menjadi bagian dari Real Madrid yang mencetak gol dalam 73 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi pada April 2016 hingga September 2017.

Namun, rekor Al-Nassr tersebut langsung berakhir beberapa hari setelah pencapaian bersejarah itu ketika mereka kalah telak 0-4 dari Al-Ain dalam laga pembuka Liga Champions Elite AFC.

Al-Ain memastikan kemenangan melalui dua gol Houssine Rahimi serta gol Soufiane Rahimi dan Giorgos Giakoumakis.

Editor: Novia Tri Astuti
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