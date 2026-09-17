Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr Pecahkan Rekor 90 Tahun Usai Cetak Gol dalam 94 Pertandingan Liga

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr mencatatkan rekor bersejarah setelah mencapai 94 pertandingan liga berturut-turut dengan mencetak setidaknya satu gol.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), Catatan tersebut melewati rekor River Plate yang mencetak gol dalam 93 pertandingan liga secara beruntun pada periode 1936 hingga 1939.
Pencapaian itu sekaligus mengakhiri rekor yang telah bertahan selama hampir 90 tahun dan menempatkan Al-Nassr dalam catatan sejarah sepak bola.
Rentetan gol Al-Nassr dimulai setelah kekalahan 0-3 dari Al-Hilal pada Desember 2023, kemudian berlanjut ketika mereka mengalahkan Al-Riyadh dengan skor 4-1.
Ronaldo menjadi salah satu pemain penting dalam periode tersebut setelah bergabung dengan Al-Nassr pada 2023 dan dipercaya sebagai kapten tim.
Sebelumnya, Ronaldo juga pernah menjadi bagian dari Real Madrid yang mencetak gol dalam 73 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi pada April 2016 hingga September 2017.
Namun, rekor Al-Nassr tersebut langsung berakhir beberapa hari setelah pencapaian bersejarah itu ketika mereka kalah telak 0-4 dari Al-Ain dalam laga pembuka Liga Champions Elite AFC.
Al-Ain memastikan kemenangan melalui dua gol Houssine Rahimi serta gol Soufiane Rahimi dan Giorgos Giakoumakis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022