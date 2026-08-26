Cristiano Ronaldo Ngamuk saat Diganti, Ange Postecoglou Beri Tanggapan

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena golnya. Megabintang Portugal tersebut menunjukkan reaksi emosional setelah ditarik keluar lebih awal saat Al-Nassr menghadapi Al-Ettifaq.

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Al-Nassr sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya bangkit dan menang 3-2. Sadio Mané menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol dalam 17 menit terakhir.

Menariknya, comeback tersebut justru dimulai setelah Ronaldo meninggalkan lapangan.

Ronaldo Murka saat Diganti

Ronaldo hanya bermain selama 48 menit sebelum Ange Postecoglou memutuskan menariknya keluar. Keputusan tersebut jelas tidak diterima dengan baik oleh sang kapten.

Dalam rekaman yang beredar, Ronaldo terlihat mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Ia kemudian berbicara dengan nada marah kepada beberapa rekan setim dan anggota staf sebelum melemparkan ban kaptennya ke lantai.

Ronaldo juga terlihat tetap memberikan semangat kepada timnya setelah Al-Nassr tertinggal dua gol. Namun, ekspresinya menunjukkan rasa frustrasi terhadap situasi yang sedang dihadapi tim.