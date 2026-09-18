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Antara
Sabtu, 19 September 2026 | 03.23 WIB

Thomas Tuchel Panggil 27 Pemain untuk Jeda Internasional

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel. (instagram @england) - Image

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel. (instagram @england)

JawaPos.com - Pelatih Thomas Tuchel memanggil 27 pemain untuk memperkuat tim nasional Inggris yang akan berlaga pada jeda internasiona FIFA Matchday periode September dan Oktober 2026.

Laman England Football pada Jumat menyebutkan ke-27 pemain itu dipersiapkan melakoni empat pertandingan dari 21 September hingga 6 Oktober 2026.

Inggris dijadwalkan bertarung pada UEFA Nations League dengan menghadapi Spanyol (26/9), Republik Ceko (29/9), Kroasia (3/10) dan Republik Ceko (6/10).

Tuchel memilih Jordan Pickford, Jason Steele dan James Trafford sebagai penjaga gawang, Trent Alexander-Arnold, Jarrab Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, dan lainnya di belakang.

Elliot Anderson, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo, Declan Rice di antara yang di tengah, sedangkan lini depan dipimpin Harry Kane.

Skuad Inggris untuk jeda internasional pertama:

Kiper: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United).

Bek: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth).

Editor: Banu Adikara
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