Intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda Peringatkan Ancaman Spyware CHOSEN BRICK terhadap Kr

JawaPos.com – Badan intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda memperingatkan penggunaan perangkat lunak mata-mata CHOSEN BRICK yang disebut menargetkan pembangkang, aktivis, dan jurnalis Iran di luar negeri.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (16/9), Peringatan tersebut disampaikan secara bersama oleh National Cyber Security Centre (NCSC) Inggris, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, dan Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Belanda pada 15 September 2026.
Ketiga lembaga tersebut menyatakan bahwa Iran hampir pasti menggunakan aktivitas siber untuk menekan pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim, berdasarkan penilaian intelijen mereka.
CHOSEN BRICK merupakan keluarga perangkat lunak berbahaya yang digunakan untuk memperoleh akses ke perangkat berbasis Windows dan mencuri informasi dari target.
Menurut peringatan tersebut, pelaku menghubungi sasaran melalui platform seperti WhatsApp dan Telegram dengan menyamar sebagai orang atau pihak yang dipercaya, kemudian membujuk korban membuka berkas yang tampak seperti aplikasi atau dokumen resmi.
Setelah terpasang, malware tersebut dapat mengakses kontak, surat elektronik, pesan media sosial, menangkap tampilan layar, serta mengaktifkan mikrofon pada perangkat korban.
FBI menyebut perangkat lunak tersebut digunakan oleh Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran untuk mengumpulkan informasi, melakukan kebocoran data, dan menimbulkan kerugian reputasi terhadap target yang dituju.
NCSC juga menyatakan bahwa sejumlah informasi pribadi korban sebelumnya muncul di situs kebocoran data yang pro-Iran, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022