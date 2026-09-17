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Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 23.03 WIB

Intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda Peringatkan Ancaman Spyware CHOSEN BRICK terhadap Kr

Intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda peringatkan ancaman spyware CHOSEN BRICK terhadap kritikus Iran (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Badan intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda memperingatkan penggunaan perangkat lunak mata-mata CHOSEN BRICK yang disebut menargetkan pembangkang, aktivis, dan jurnalis Iran di luar negeri.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (16/9), Peringatan tersebut disampaikan secara bersama oleh National Cyber Security Centre (NCSC) Inggris, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, dan Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Belanda pada 15 September 2026.

Ketiga lembaga tersebut menyatakan bahwa Iran hampir pasti menggunakan aktivitas siber untuk menekan pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim, berdasarkan penilaian intelijen mereka.

CHOSEN BRICK merupakan keluarga perangkat lunak berbahaya yang digunakan untuk memperoleh akses ke perangkat berbasis Windows dan mencuri informasi dari target.

Menurut peringatan tersebut, pelaku menghubungi sasaran melalui platform seperti WhatsApp dan Telegram dengan menyamar sebagai orang atau pihak yang dipercaya, kemudian membujuk korban membuka berkas yang tampak seperti aplikasi atau dokumen resmi.

Setelah terpasang, malware tersebut dapat mengakses kontak, surat elektronik, pesan media sosial, menangkap tampilan layar, serta mengaktifkan mikrofon pada perangkat korban.

FBI menyebut perangkat lunak tersebut digunakan oleh Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran untuk mengumpulkan informasi, melakukan kebocoran data, dan menimbulkan kerugian reputasi terhadap target yang dituju.

NCSC juga menyatakan bahwa sejumlah informasi pribadi korban sebelumnya muncul di situs kebocoran data yang pro-Iran, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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