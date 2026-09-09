Drama Lima Gol Warnai Kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal di Liga Champions

Penyerang Borussia Dortmund Serhou Guirassy merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Villarreal pada pertandingan Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Selasa (8/9) waktu setempat. (uefa.com)
JawaPos.com - Drama lima gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Selasa (8/9) malam waktu setempat.
Pada pertandingan itu Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan brace Serhou Guirassy, demikian catatan UEFA dilansir dari Antara.
Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourino lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan.
Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan tiga poin dari satu laga, sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.
Dortmund menciptakan peluang terlebih dahulu ketika laga dimulai setelah Maximilian Beier mengirimkan umpan yang gagal disambut oleh penyerang Serhou Guirassy.
Villarreal berbalik menciptakan peluang melalui tendangan Tajon Buchanan, namun kesempatan tersebut dapat digagalkan kiper Dortmund Gregor Kobel.
Dortmund sempat memiliki peluang lewat tendangan yang dilepaskan oleh Ethan Nwaneri, akan tetapi masih dapat dihalau oleh lini pertahan Villarreal.
Menjelang berakhirnya babak pertama, Dortmund memiliki peluang emas lewat tembakan Guirassy yang masih dapat diselamatkan kiper Villarreal Peter Gulasci.
Memasuki babak kedua, Nwaneri kembali menciptakan peluang untuk Dortmund, namun bola hasil tendangan kerasnya masih membentur tiang kanan gawang Villarreal.
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