Prediksi Skor Borussia Dortmund vs SC Paderborn di Liga Jerman: Die Borussen Pesta Gol

Borussia Dortmund diprediksi melanjutkan tren kemenangan saat menjamu SC Paderborn di Signal Iduna Park. (Dortmund)

JawaPos.com — Borussia Dortmund diprediksi mengalahkan SC Paderborn pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Signal Iduna Park, Sabtu (12/9/2026) pukul 20.30 WIB, dengan skor besar.

Die Borussen datang bermodal empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan SC Paderborn masih mencari kemenangan perdana setelah hanya mengoleksi satu poin dari dua laga Bundesliga.

Borussia Dortmund Sedang dalam Tren Positif Borussia Dortmund punya modal kuat untuk kembali meraih tiga poin setelah memenangi empat pertandingan beruntun di semua kompetisi.

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Tim asuhan Niko Kovac itu membuka Bundesliga dengan kemenangan 2-0 atas Hamburger SV pada 29 Agustus sebelum menundukkan Hoffenheim 3-2 dalam laga dramatis sepekan kemudian.

Kemenangan atas Hoffenheim terasa spesial karena Borussia Dortmund sempat tertinggal dua gol sebelum bangkit pada babak kedua.

Jobe Bellingham dan kolega mencetak tiga gol setelah menit ke-60 untuk membalikkan keadaan sekaligus menjaga start sempurna di kompetisi domestik.

Tambahan tiga poin membuat Borussia Dortmund berada di posisi ketiga klasemen dengan keunggulan dua poin atas Bayern Munchen.

Meski musim baru berjalan dua pertandingan, konsistensi menjadi target penting bagi pasukan Niko Kovac setelah musim lalu kembali finis sebagai runner-up di bawah Bayern Munchen.

Performa Borussia Dortmund juga semakin meyakinkan setelah mereka mengalahkan Villarreal 3-2 di Liga Champions pada Selasa.

Hasil tersebut menjadi kemenangan keempat secara beruntun dan membuat kepercayaan diri Die Borussen semakin tinggi menjelang duel melawan tim promosi.