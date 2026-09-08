Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Kans Die Borussen Pesta Gol!

Borussia Dortmund diprediksi mengalahkan Villarreal pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di Signal Iduna Park. (Dortmund)
JawaPos.com — Borussia Dortmund diprediksi mengawali perjalanan Liga Champions 2026/2027 dengan kemenangan 3-1 atas Villarreal di Signal Iduna Park, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Die Borussen sedang dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun, sementara Villarreal belum menang dalam empat pertandingan musim ini.
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Borussia Dortmund berada dalam kepercayaan diri tinggi menjelang duel melawan Villarreal setelah membukukan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Tren tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Niko Kovac untuk mengawali fase liga Liga Champions dengan hasil maksimal.
Setelah kalah 1-2 dari Bayern Munich pada ajang Piala Super Jerman, Borussia Dortmund langsung bangkit dengan tiga kemenangan.
Terbaru, Die Borussen menang 3-2 atas Hoffenheim pada pertandingan Bundesliga, sekaligus memperlihatkan ketajaman lini serang mereka.
Performa kandang Borussia Dortmund juga menjadi alasan kuat untuk menjagokan tuan rumah.
Dalam empat pertandingan kompetitif terakhir di Signal Iduna Park, mereka meraih tiga kemenangan, mencetak 10 gol, serta mampu membukukan dua clean sheet.
Catatan pertemuan terakhir kedua tim juga berpihak kepada Borussia Dortmund.
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