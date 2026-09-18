Prediksi Skor Eintracht Frankfurt vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Bisa Pesta Gol

JawaPos.com — Freiburg berpeluang melanjutkan start sempurna saat menghadapi Eintracht Frankfurt di Deutsche Bank Park, Sabtu (19/9/2026) pukul 20.30 WIB, setelah mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan Bundesliga 2026/2027.

Sebaliknya, Eintracht Frankfurt baru mengumpulkan empat poin dan masih dihantui masalah pertahanan setelah kebobolan delapan gol dalam tiga pekan pertama.

Bagaimana performa Eintracht Frankfurt? Eintracht Frankfurt datang dengan modal kemenangan 3-1 atas Mainz 05 pada 12 September, tetapi kemenangan tersebut belum sepenuhnya menghapus persoalan lini belakang yang mereka bawa sejak musim lalu.

Tim berjuluk The Eagles itu bahkan beruntung hanya kebobolan satu gol karena Mainz 05 membuang sejumlah peluang matang di dalam kotak penalti.

Masalah defensif menjadi perhatian utama Eintracht Frankfurt pada awal musim 2026/2027 karena mereka sudah kemasukan delapan gol dari tiga pertandingan Bundesliga.

Di sisi lain, produktivitas mereka cukup menjanjikan setelah mampu mencetak tiga gol dalam dua pertandingan berbeda, meski catatan expected goals mereka baru mencapai 5,7 dan menempatkan tim di peringkat ke-10.

Kemenangan atas Freiburg akan menjadi kemenangan ketiga Eintracht Frankfurt dalam lima pertandingan.

Namun, hasil selain kemenangan akan membuat mereka gagal menang dalam delapan dari sembilan pertandingan Bundesliga terakhir, sedangkan kekalahan akan menjadi yang kelima dalam sembilan laga liga.