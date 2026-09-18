Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Arsenal di Liga Inggris: The Gunners Jaga Konsistensi

JawaPos.com - Arsenal diprediksi mampu mengalahkan Brighton & Hove Albion dengan skor telak dalam lanjutan Liga Inggris di Amex Stadium, Sabtu (19/9) pukul 21.00 WIB.

Hal ini sekaligus menjaga catatan sempurna mereka pada awal musim.

The Gunners datang dengan empat kemenangan beruntun di Premier League, sedangkan Brighton baru saja menang besar 5-0 atas Coventry City.

Mengapa Arsenal Diprediksi Menang? Arsenal punya modal kuat untuk melanjutkan tren kemenangan karena berhasil menyapu bersih empat pertandingan Premier League pertama musim ini dengan 15 poin.

Mikel Arteta juga membawa timnya meraih kemenangan dalam seluruh enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-2 atas Ipswich Town pada putaran ketiga EFL Cup.

Catatan tersebut membuat Arsenal datang ke Amex Stadium dengan kepercayaan diri tinggi meski kemenangan terakhir mereka atas Sunderland harus diraih dengan susah payah.

David Raya menjadi salah satu pemain penting setelah menggagalkan penalti Enzo Le Fee sebelum Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka memastikan kemenangan Arsenal.

Arsenal juga memiliki rekor pertemuan yang cukup menguntungkan melawan Brighton & Hove Albion.