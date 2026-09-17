Max Dowman Jadi Bintang Saat Arsenal Menang 4-2 atas Ipswich Town di Round 3 Piala EFL

JawaPos.com – Max Dowman menjadi bintang kemenangan Arsenal atas Ipswich Town dengan skor 4-2 pada putaran ketiga Piala EFL di Portman Road.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (16/9), Pemain berusia 16 tahun itu mencetak dua gol sekaligus memberikan assist untuk gol Mikel Merino, yang membawa Arsenal memastikan tempat di babak keempat Piala EFL.

Noni Madueke juga menyumbangkan satu gol, sedangkan Ipswich Town membalas melalui Anis Mehmeti dan Chuba Akpom.

Dowman membuka keunggulan Arsenal pada menit ketujuh setelah melakukan umpan satu-dua dengan Eberechi Eze sebelum melewati Cedric Kipre dan melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah.

Dowman kemudian mencetak gol keduanya hanya dua menit setelah babak kedua dimulai melalui tembakan melengkung setelah menerima umpan Martin Zubimendi.

Penampilan tersebut membuat Dowman menjadi pemain berusia 16 tahun kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan untuk tim Liga Premier di semua kompetisi setelah Wayne Rooney pada 2002.

Selain mencetak dua gol, Dowman juga tampil dominan dalam duel dan penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan.